Imperdibles de este fin de semana en Altavoz

“En la página cinco del libro, justo después del título, está la estrofa de “El Juego de la vida”, la canción de Daniel Santos, que dice lo siguiente: “Cuatro puertas hay abiertas / al que no tiene dinero / el hospital y la cárcel / la Iglesia y el cementerio”. No hay que tomar las cosas literalmente, pero hoy también, como cuando se escribió esta canción, la gente pobre tiene las puertas del ascenso social más o menos cerradas. Este libro sostiene que la educación es la puerta que hay que abrir para que eso no ocurra y que además es urgente, inaplazable”.