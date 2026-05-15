Las razones de un juez de EE. UU. para no dejar libre al narco Miguel Rodríguez Orejuela: “representa un peligro”

La reciente decisión del juez federal William P. Dimitrouleas de negar la “liberación compasiva” por enfermedad, a Miguel Rodríguez Orejuela, no se basó únicamente en tecnicismos legales, sino en el enorme peso histórico de los crímenes cometidos por el antiguo jefe del Cartel de Cali y en su conducta frente a la justicia estadounidense.
Según explicó el abogado penalista norteamericano Jay White, con quien conversó EL COLOMBIANO para tratar de entender las razones detrás de la decisión, el sistema judicial de EE. UU. dejó claro que la gravedad de los delitos y la falta de cooperación siguen teniendo más peso que el deterioro físico actual del exnarcotraficante.
”Los jueces se recuerda de los delitos y se recuerda de los muertos y sufrimiento que ha hecho con toda la cocaína que llegó a este país en ese momento”, afirmó el jurista al tratar de explicar la visión del tribunal.
Lea también: “Su mente ya no está”: Miguel Rodríguez Orejuela, excapo del cartel de Cali, padece demencia y piden su libertad
Otro de los factores que, según se lee, la justicia tuvo en cuenta para negar el beneficio fue la magnitud de las operaciones criminales dirigidas por Rodríguez Orejuela antes de su captura y extradición.
El juez de la Corte del Distrito Sur de Florida, en documentos obtenidos por EL COLOMBIANO, le recordó a la defensa del excapo que Rodríguez Orejuela, en el Cartel de Cali, “admitió haber distribuido más de 200.000 kilogramos de cocaína y obtenido ganancias cercanas a los 2.100 millones de dólares”.
Para White, estas cifras representan un impacto social devastador que los jueces federales no olvidan fácilmente. “Él fue jefe de la organización más grande que había en Colombia en esa época”, añadió el jurista.
El juez, en su escrito, dijo: “Una reducción en la sentencia no promovería el respeto a la ley ni actuaría como un disuasivo. El tribunal no está convencido de que el acusado no represente un peligro tras su liberación. Aunque puede ser una decisión reñida (close call) si el acusado ha demostrado razones extraordinarias y convincentes para una reducción... el tribunal nuevamente declina ejercer su discreción para otorgar el alivio”.
Aunque Miguel Rodríguez Orejuela cooperó parcialmente con la justicia estadounidense entregando información y declarándose culpable, esos esfuerzos no se han traducido en obtener beneficios judiciales o liberaciones humanitarias.
No se pierda: Niegan libertad condicional al exjefe del Cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela
Para White, esa decisión de colaboración parcial tiene ahora consecuencias directas en la negativa de la liberación compasiva. “Hay consecuencias cuando tú no colaboras. Si tú no vas a ayudar el gobierno, el gobierno no te va a ayudar”, señaló.
Según explicó, muchos otros narcotraficantes han logrado beneficios porque “colaboraron y lo bajaron la pena”, como el caso de Fabio Ochoa, excapo del narcotráfico que salió el año pasado tras pagar diez años de cárcel.
Hay que recordar que Miguel Rodríguez Orejuela, cofundador del Cartel de Cali, fue capturado el 6 de agosto de 1995 en Cali y posteriormente extraditado a los Estados Unidos el 11 de marzo de 2005.
Gilberto, su hermano, fue detenido primero, el 9 de junio de 1995, extraditado el 3 de diciembre de 2004 y murió en Carolina del Norte por complicaciones médicas el 31 de mayo de 2022.