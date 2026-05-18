Clemencia Vargas, hija de Vargas Lleras, anuncio apoyo e invitó a votar por Abelardo

La hija del fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras, Clemencia Vargas, publicó en sus redes sociales un mensaje en el que invitó a votar por Abelardo de la Espriella en las próximas elecciones presidenciales, cuya primera vuelta tendrá lugar el próximo 31 de mayo. La empresaria acompañó su invitación con una gráfica de la encuesta de AtlasIntel en la que el abogado sale posicionado en segundo lugar en intención de voto.
“Vamos todos a votar. Votemos por Abelardo. No podemos no llegar unidos”, escribió Vargas en la historia compartida en sus redes. El mensaje lo cerró con la frase: “Como lo dijo Germán Vargas Lleras, con el que vaya punteando”.
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La publicación incluyó la más reciente medición de AtlasIntel para la revista Semana, en la que Abelardo de la Espriella aparece con una intención de voto del 32,9 %, frente al 16,7 % de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, y a pocos puntos del 37,6 % que registró el petrista Iván Cepeda.