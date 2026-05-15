¿Por qué está haciendo tanto calor en Medellín? Recomendaciones para cuidarse y proteger a las mascotas

El calor de los últimos días en Medellín tiene a más de uno desesperado. Las noches ya no refrescan, el bochorno parece quedarse atrapado entre las montañas del Valle de Aburrá y hasta dormir con cobija se volvió imposible para muchos hogares. Aunque para algunos pareciera que el fenómeno de El Niño se adelantó, las autoridades climáticas explican que lo que ocurre tiene otras causas y que, por ahora, las lluvias no desaparecerán. Según el IDEAM y el SIATA, las altas temperaturas registradas en Medellín durante mayo están relacionadas con una masa de aire seco proveniente del Caribe y con el aumento de la nubosidad durante las noches y madrugadas. Esta combinación está generando una sensación térmica mucho más alta de lo habitual.

De hecho, la temperatura máxima reciente alcanzó los 31,3°C, cerca de 3,4 grados por encima del promedio histórico para esta época del año. Pero el mayor problema se está sintiendo en las noches, cuando las mínimas han estado entre los 20 y 22°C, cifras inusuales para el Valle de Aburrá. Conozca: Ideam alerta que probabilidad del fenómeno de El Niño pasó del 62 % al 82 % y empezaría mucho antes de lo previsto El SIATA explicó que las nubes están funcionando como una especie de “cobija térmica”. Durante el día, el suelo acumula calor por la fuerte radiación solar, pero en la noche esa energía no logra escapar hacia la atmósfera porque la nubosidad la retiene, provocando el famoso bochorno.

Aunque el fenómeno de El Niño todavía no comienza oficialmente, el IDEAM sí advirtió que aumentó considerablemente la probabilidad de que se consolide en los próximos meses. Según la entidad, el fenómeno podría iniciar incluso antes de lo previsto y alcanzar una intensidad fuerte o muy fuerte hacia finales de 2026. Mientras tanto, las autoridades recomiendan tomar medidas para evitar afectaciones en la salud, especialmente en niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mascotas.

¿Qué debe tener en cuanta para no morir de calor?

Entre las principales recomendaciones está mantener una hidratación constante, incluso si no se siente sed. Los expertos sugieren consumir agua varias veces al día y evitar bebidas alcohólicas o con exceso de azúcar, ya que favorecen la deshidratación. Siga leyendo: En este mayo, en Medellín hace un calor 3,4 grados más intenso que el promedio habitual: ¿se adelantó El Niño? También es clave reducir la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, cuando la radiación es más intensa. Para quienes deban salir, lo ideal es usar ropa ligera y de colores claros, protector solar, gorras o sombrillas. Los médicos advierten además sobre el riesgo de sufrir un golpe de calor, una condición que puede ser grave e incluso mortal. Entre los síntomas están mareo, dolor de cabeza, náuseas, fatiga extrema, piel caliente, desorientación y dificultad para respirar.

Ola de calor en medellin. FOTO: Manuel Saldarriaga.

En caso de presentar estos síntomas, recomiendan buscar sombra o un lugar fresco, hidratarse y acudir rápidamente a un centro médico.

¿Cómo cuidar a las mascotas del calor?

Las mascotas también están sintiendo con fuerza las altas temperaturas. Veterinarios y organizaciones de protección animal recuerdan que perros y gatos tienen más dificultades para regular su temperatura corporal, por lo que son especialmente vulnerables durante las olas de calor. Por eso, aconsejan mantener siempre agua fresca disponible, evitar paseos en las horas más calientes del día y procurar espacios ventilados y con sombra. Conozca: “Tenemos que hacer más hidroeléctricas”: alcalde Federico Gutiérrez lanzó alerta ante riesgo de racionamiento por El Niño Otro punto importante es el pavimento. El asfalto caliente puede quemar las patas de los animales. Una forma de comprobarlo es tocar el suelo con el dorso de la mano: si está demasiado caliente para una persona, también lo estará para una mascota. Los expertos también insisten en no dejar animales encerrados dentro de vehículos, ni siquiera por pocos minutos, ya que la temperatura al interior puede elevarse rápidamente y provocar un golpe de calor.

Veterinarios recomiendan evitar paseos en horas de intenso calor y mantener hidratadas a las mascotas durante los días más calurosos en el Valle de Aburrá. FOTO: Magnific.