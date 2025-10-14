Arranca el 34 Festival Internacional de Títeres La Fanfarria ¡Aquí está todo lo que tiene que saber!

Con la obra Amores, se inaugura, este jueves 16 de octubre, la edición 34 del Festival Internacional de Títeres La Fanfarria, un evento que se irá del 16 de octubre al 6 de noviembre y que presentará grupos de Brasil, Italia, Argentina, Ecuador y a nivel nacional de Ibagué, Bogotá, Medellín y más.
Las funciones no se harán exclusivamente en la tradicional sede de La Fanfarria, en el barrio La América, sino que se extenderán por diferentes escenarios de la ciudad y del país. Habrá obras en La Estrella, Jardín, Granada, la UVA Nuevo Occidente, el Parque Biblioteca León de Greiff, El Carmen de Viboral, el Centro Comercial Puerta del Norte, Comfama de Rionegro, Centro Cultural de El Pedregal, Girardota, Bucaramanga, Apartadó, San Carlos y más.