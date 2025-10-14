Colombia no pudo superar “los golpes” de Canadá y empató sin goles ante un posible rival en el Mundial, ¿qué faltó?

Nadie esperaba tanta intensidad de la Selección de Canadá en el amistoso contra la Selección Colombia disputado el martes en Nueva Jersey. Quizás por eso el entrenador del cuadro cafetero, Néstor Lorenzo, salió con una nómina alterna para aprovechar el “ensayo y error” que le permiten esta clase de encuentros.
El timonel nacional quería ver en cancha a futbolistas que no habían tenido muchos minutos. Ese fue el motivo por el cual en el duelo ante los canadienses Colombia salió con 9 cambios en comparación con quienes fueron titulares contra México el sábado.