¿Cuál podría ser la sanción que reciba Alfredo Morelos por tirarse contra Chicó en Tunja?

Al delantero de Atlético Nacional, Alfredo Morelos, lo podría condenar su boca. Después del partido entre el cuadro verde y Boyacá Chicó, disputado el 5 de octubre en Tunja, que terminó en un polémico empate 1-1.
El cuadro antioqueño perdía 1-0 en el tiempo de reposición. Entonces hubo una jugada de ataque que terminó en penalti para los verdes. El protagonista fue Alfredo Morelos. El futbolista cordobés cayó dentro del área después de un contacto leve con un defensor del elenco boyacense. El central no la pitó. Lo llamaron del VAR.