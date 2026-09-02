Festival Internacional llevará 41 funciones de teatro al norte del Aburrá

Del 4 al 13 de septiembre, el Festival Internacional de Teatro de Bello realizará 41 funciones en diferentes escenarios urbanos y rurales del municipio del norte del Valle de Aburrá. La programación contará con grupos de Argentina, Chile, Perú y Brasil, además de compañías de distintas ciudades de Colombia y de Antioquia.



Hildebrando Flórez Rojas, director del festival, le contó a EL COLOMBIANO que esta edición tendrá actividades en cinco salas de teatro de Bello: cuatro ubicadas en la zona urbana y una rural. También habrá presentaciones en casas de la cultura, espacios comunitarios, parques y veredas. La programación además llegará a la Casa de Cultura Cerro del Ángel, Casa Betania, Casa UNICAF, San Félix, Potrerito, Nueva Jerusalén y el parque principal de Bello.

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Precisamente, el sábado 5 de septiembre, desde las 4:00 de la tarde, el parque principal tendrá una programación gratuita que incluirá la presentación de un grupo de Brasil y un espectáculo de gran formato de teatro de calle producido por Comfama.

La programación internacional estará integrada por seis grupos. A ellos se suman compañías de Bogotá, Manizales, Cartagena, Ibagué, Cali, Pereira y Popayán, así como agrupaciones de Medellín, La Ceja y Marinilla. El festival también tendrá la participación de seis grupos locales.