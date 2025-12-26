Así fueron las fiestas de barrio que pusieron a bailar a Medellín este 25 de diciembre

El jueves, en la calle 75C, en Manrique Oriental, todo era baile. En esa vía estrecha, rodeada a lado y lado por balcones iluminados con alumbrado navideño, entre las 4:00 de la tarde y las 3:00 de la mañana, se reunieron cientos de personas, en lo que nació hace casi treinta años como una fiesta de barrio y hoy es una tradición navideña.

Lea: ¿Qué hacer en Medellín? Conozca cinco planes culturales para este fin de semana

Fue hace más de 28 años que la orquesta Siguarajazz, formada en la zona nororiental de Medellín, comenzó a tocar salsa, cumbias y porros el 25 de diciembre. Al principio, los que llegaron a esta parranda decembrina fueron los vecinos y amigos de los músicos, quienes también utilizaron este espacio para celebrar el año musical que pasó y el que estaba por venir.

Después, se regó la “bola” y empezaron a asistir los de las cuadras aledañas y personas que vivían en otros barrios. Ahora hasta de diferentes municipios del Valle de Aburrá se congregan para bailar y cantar junto a la orquesta.

Por ejemplo, Julio César Caicedo, quien asistió a la fiesta de este año, cuenta que desde hace algunas ediciones había querido ir al evento de Singuarajazz. De San Antonio de Prado, pero ahora residente en Bogotá, encontró esta ocasión como la ideal para “parchar” en su ciudad después de estar lejos. “Uno llega y es chévere encontrarse con el ambiente del barrio. Un barrio que no es de uno, pero que está abierto a los que no son de ahí”, asegura.