Esto era lo que cobraría la “Oficina Premium” por homicidios de extranjeros de alto perfil en Medellín y Colombia

Dicen que las deudas en el mundo delincuencial solo se pagan de dos maneras: con plata o con la vida. Y la bautizada “Oficina Premium” sería la encargada de realizar estos cobros a los extranjeros que tendrían vínculos con las estructuras criminales y no habrían cumplido con sus pactos. Pero esta actividad no la harían gratis y, por el contrario, cobrarían miles de dólares a cambio de cometer los ataques sicariales.
Así se conoció en el marco de la investigación contra esta estructura criminal que dio con la captura de nueve personas en un procedimiento que se realizó en una vivienda del barrio Kennedy, comuna 7 (Robledo), en el noroccidente de Medellín, que buscaba combatir el tráfico de armas. Todo comenzó con una denuncia comunitaria que hablaba de “movimientos extraños” dentro de la propiedad desde hace algunos meses, cuando fue ocupada.