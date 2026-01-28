x

¡No se las pierda! Este jueves inician las Fiestas de la Candelaria 2026

Durante siete días se realizará este evento que lleva el mismo nombre de las fiestas patronales que hace más de dos siglos fueron protagonistas de la vida religiosa y social de Medellín.

    Desde 2018, la organización Distrito Candelaria celebra las Fiestas de la Candelaria. FOTO: Juan Antonio Sánchez
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Las Fiestas de la Candelaria tienen tanta tradición como historia. Actualmente celebran la diversidad cultural de los 17 barrios que hacen parte de la Comuna 10 con diferentes actividades culturales y artísticas. Y justo desde hoy hasta el próximo miércoles se van a realizar en el Centro de Medellín.

Esta celebración, organizada por Distrito Candelaria, lleva el mismo nombre que las fiestas patronales que se celebraban en la ciudad hace 200 años atrás, las cuales eran uno de los eventos religiosos y sociales más importantes de la época. Pero, ¿qué pasó con ellas?

Explica Ricardo Zuluaga, presidente de la Academia Antioqueña de Historia, que, en general, el proceso de formación de los pueblos colombianos comenzó cuando una persona, que podía ser un sacerdote, un hacendado o un minero, solicitó autorización al obispo del momento para tener una capilla viceparroquial. Es así como la mayoría de municipios nacieron alrededor de un templo católico que por norma debía estar dedicado a una advocación específica.

Fue desde 1630, en la capilla dedicada a Nuestra Señora de la Candelaria, que se dieron las primeras celebracione de estas fiestas. “Cada vez que se concedía la autorización para abrir una viceparroquia o cuando se creaba una parroquia, uno de los compromisos de quienes la promovían era celebrar anualmente las fiestas del santo patrono. De ahí se deriva una tradición católica que se conserva en muchos pueblos, especialmente las conocidas fiestas patronales. En ese sentido, Nuestra Señora de la Candelaria fue la patrona original de Medellín”, asegura Zuluaga, Fue el 2 de noviembre de 1675 que se fundó oficialmente la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, hecho con el que también se institucionalizaron estas fiestas.

Su importancia era tanta que, como cuenta el historiador Orián Jiménez en el artículo La devoción de las tinieblas. Génesis y rituales de la fiesta de la Candelaria de Medellín, 1630-1800, en 1679, las autoridades les ordenaron a los habitantes participar en las fiestas y, en caso de no hacerlo, podían recibir multas o condenas.

Esta celebración no era solo religiosa: además de procesiones y oración había pólvora, chicha, corridas de toros, cabalgatas y peleas de gallos. Ese carácter de jolgorio fue el que muchos criticaron en la época e incluso hizo que algunos fieles pidieran terminar con las celebraciones, ya que consideraban que “ había cruzado el umbral de las tinieblas de la noche”, como menciona Jiménez.

Aunque en la tradición católica cada 2 de febrero se sigue celebrando a la Virgen de la Candelaria, en Medellín ya no se realizan estas fiestas patronales como se acostumbraba hace varios siglos. “A medida que la ciudad se fue urbanizando y se convirtió en una urbe, este tipo de fiestas perdió gran parte de su esencia y terminó por desaparecer, aunque se mantuviera la celebración litúrgica, que es algo distinto”, afirma Ricardo.

La programación de las Fiestas de la Candelaria 2026

Desde 2018 es que Distrito Candelaria viene organizando este evento. Este jueves, a las 07:00 de la noche, será el recorrido Noche de Galerías que sale del Teatro Pablo Tobón Uribe. El viernes, a las 7:00 de la noche, es el de La Sagrada Bohemia que tiene como punto de partida la Av. Estrada entre Vasquez y Carré, y el sábado a las 02:00 de la tarde es el de Prado desde la Estación Hospital del Metro. Otro de los espacios a destacar es la novena edición de la Siclada por La Candelaria, que se realizará el 4 de febrero iniciando a las 7:00 de la noche en el Barrio Carlos E.

La programación es de acceso libre y algunos eventos tienen aporte voluntario. El listado completo de actividades puede conocerlo en @distritocandelariamedellin en Instagram.

