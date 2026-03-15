INS confirmó cantidad casos importados de sarampión: todos los infectados llegaron de México

El Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó este 15 de marzo cuatro casos importados de sarampión en el país. Según la entidad, todos los pacientes tienen antecedente de viajar a México durante el periodo de incubación de la enfermedad.

De acuerdo con el informe oficial, tres de los casos fueron notificados en Bogotá y uno en Bucaramanga. Del total de personas afectadas, tres son hombres.

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La distribución por edades muestra dos casos en el grupo de 20 a 29 años y otros dos en el grupo de 30 a 39 años.

La directora del INS, Diana Pava, explicó que “con base al trabajo en vigilancia epidemiológica y confirmación por laboratorio a la fecha tenemos cuatro casos de sarampión importado”. La funcionaria precisó que el caso adicional reportado en Bogotá hacía parte de los que estaban en estudio desde el inicio de la investigación epidemiológica.

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Sobre el antecedente de vacunación, tres de los pacientes indicaron haber recibido la inmunización; sin embargo, este dato se clasificó como desconocido debido a que no cuentan con documentos o registro en el aplicativo PAIWEB que lo confirme. El cuarto caso sí tiene vacunación comprobada.

Hasta el momento no se han registrado hospitalizaciones, complicaciones ni fallecimientos asociados, ni se han identificado cadenas de transmisión secundaria en el país.