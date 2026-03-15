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Irán detiene a 500 sospechosos de espionaje mientras Trump insta a países de la región a unirse a la ofensiva

Las operaciones en Oriente Medio continúan al tiempo que el régimen iraní encarcela a opositores.

  • El presidente de los Estados Unidos pidió a los países de Oriente próximo sumarse a la guerra contra irán. Foto: Europa Press.
    El presidente de los Estados Unidos pidió a los países de Oriente próximo sumarse a la guerra contra irán. Foto: Europa Press.
Europa Press
hace 2 horas
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El Comandante de Fuerza Disciplinaria (Policía) de Irán, Sardar Radan, ha informado este domingo de la detención de 500 personas por espionaje y colaboración con medios de comunicación “antiiraníes”.

Estos “espías” estarían enviando información “al enemigo” y a medios considerados contrarios, ha afirmado Radan, según recoge la agencia de noticias iraní Tasnim.

Siga leyendo: ¿Podrá Donald Trump acabar con el régimen cubano?

La mitad, unos 250, eran individuos relevantes que dieron información sobre objetivos para bombardeos, tenían contacto con bandas y su objetivo era “afectar al orden público”.

Estados Unidos e Israel comenzaron el pasado 28 de febrero una campaña de bombardeos sobre Irán con el objetivo declarado de forzar un cambio de gobierno en Teherán. Desde entonces han muerto más de 3.000 personas solo en suelo iraní.

Lea aquí: Trump aseguró haber lanzado el bombardeo “más poderoso” de la historia contra Irán

Mientras tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha emplazado este domingo a los países árabes de la región del golfo Pérsico a unirse a la ofensiva militar estadounidense e israelí contra Irán con el argumento de que éstos son los más afectados por el cierre del estrecho de Ormuz.

“La respuesta es sí. Para mantener abierto el estrecho de Ormuz tendrán que unirse”, ha afirmado Trump en una entrevista con la cadena de televisión israelí C14 al ser interrogado por si los países árabes deben entrar en la guerra. En cualquier caso, ha destacado que la campaña contra Irán “está avanzando maravillosamente”.

Trump ha argumentado que Estados Unidos no se beneficia directamente del petróleo que pasa por Ormuz. “Los países que sacan petróleo son los que deberían implicarse activamente en la pelea y la defensa”, ha apuntado.

Trump ha rechazado además las informaciones sobre tensiones entre Israel y Estados Unidos y en particular la publicada por el portal de noticias Axios. “Es un gran error, una mentira absoluta, noticias falsas”, ha subrayado.

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