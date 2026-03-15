Irán detiene a 500 sospechosos de espionaje mientras Trump insta a países de la región a unirse a la ofensiva

El Comandante de Fuerza Disciplinaria (Policía) de Irán, Sardar Radan, ha informado este domingo de la detención de 500 personas por espionaje y colaboración con medios de comunicación “antiiraníes”.

Estos “espías” estarían enviando información “al enemigo” y a medios considerados contrarios, ha afirmado Radan, según recoge la agencia de noticias iraní Tasnim.

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La mitad, unos 250, eran individuos relevantes que dieron información sobre objetivos para bombardeos, tenían contacto con bandas y su objetivo era “afectar al orden público”.

Estados Unidos e Israel comenzaron el pasado 28 de febrero una campaña de bombardeos sobre Irán con el objetivo declarado de forzar un cambio de gobierno en Teherán. Desde entonces han muerto más de 3.000 personas solo en suelo iraní.

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Mientras tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha emplazado este domingo a los países árabes de la región del golfo Pérsico a unirse a la ofensiva militar estadounidense e israelí contra Irán con el argumento de que éstos son los más afectados por el cierre del estrecho de Ormuz.