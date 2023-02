- Mejor edición: “Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo”.

- Mejor maquillaje: “Elvis”.

- Mejor banda sonora: “Sin novedad en el frente”.

- Mejor diseño de producción: “Babylon”.

- Mejor sonido: “Sin novedad en el frente”.

- Mejores efectos especiales: “Avatar: el camino del agua”.

- Mejor película inglesa: “Los espíritus de la isla”

- Mejor debut de un director, escritor o productor británico: “Aftersun”.

- Mejor corto británico de animación: “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”.