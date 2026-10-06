Por primera vez llega a Medellín un Foro Gastronómico con Álvaro Clavijo, Jaime Rodríguez y reconocidos chefs

Medellín, un destino gastronómico que sigue creciendo, recibirá a varios chefs de renombre y ponentes con hasta tres estrellas Michelin en un foro gastronómico que nunca antes había llegado a la ciudad. El 14 y el 15 de octubre, la Universidad Católica Luis Amigó será sede del foro de Alimentarte, un evento gratuito y abierto al público. Su tema de este año es la evolución de la gastronomía: el territorio, la creatividad y el propósito. Alimentarte nació hace más de dos décadas como un festival gastronómico de la Fundación Corazón Verde, una entidad privada que trabaja por las familias de los policías de Colombia, sus viudas, sus huérfanos y los policías en discapacidad o necesidad. Todo empezó con un evento familiar y tranquilo, que se hace una vez al año en Bogotá. Con el tiempo, cuenta su directora, Paula Villada, la fundación empezó a ver la gastronomía como un “motor de transformación social”, y de ahí, de la mano de los grandes chefs que traían, nacieron el foro y el Restaurant Tour. Hoy el foro llega a su 13.ª edición, en alianza con el Basque Culinary Center, la universidad de gastronomía de San Sebastián, en España, a la que Villada llama “un aliado increíble”.

En esta edición habrá nombres colombianos como Juan Manuel Barrientos, con dos estrellas Michelin, una por cada uno de sus restaurantes Elcielo en Washington D. C. y en Miami (Estados Unidos); Álvaro Clavijo, cuyo restaurante El Chato, en Bogotá, quedó en el primer lugar de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, la lista de los mejores restaurantes de la región; y Jaime Rodríguez, de Celele, en Cartagena, que ocupó el quinto puesto de esa misma lista. También estará Carmen Ángel, del Grupo Carmen. Entre los invitados internacionales hay ponentes de muy alto nivel, como el brasileño Iván Ralston, cuyo restaurante Tuju, en São Paulo, recibió en abril de este año tres estrellas Michelin; Manu Buffara, de Curitiba, elegida Mejor Chef Mujer de Latinoamérica en 2022 por Latin America’s 50 Best Restaurants; y Pía Salazar, del restaurante Nuema, en Quito (Ecuador), nombrada en 2022 la mejor chef pastelera de Latinoamérica. También llega el portugués Pedro Pena Bastos, con quien el restaurante Cura, en Lisboa, ganó una estrella Michelin y que hoy está al frente de Broto. En EL COLOMBIANO hablamos con Villada sobre lo que viene en esta edición y sobre por qué decidieron traer el foro a Medellín.

Por qué el foro llega a Medellín

La razón, explicó Villada, está en lo que pasa en la ciudad. “Están pasando cosas maravillosas en temas de turismo gastronómico”, dijo, y Medellín lo convirtió en una apuesta de su agenda. A Villada le encanta ver que hay tantas escuelas de cocina y, sobre todo, tantas universidades que tienen la gastronomía como carrera profesional, y por eso espera encontrar allí lo que describió como “un público oculto”. Los invitados se eligen junto con el Basque Culinary Center, contó, y esta vez la meta fue clara. “Al abrir una nueva ciudad quisimos enfocarnos en tener gente de muy alto nivel que pudiera venir a compartir con nosotros”, explicó. Para Villada, el momento también acompaña. “Colombia está en un excelente momento de su gastronomía y no es solamente los talentos que tenemos, sino la gran variedad y la gran calidad de producto que tenemos”, dijo. Recordó que hace años un gran restaurante en el país era el que usaba productos importados, y que hoy ocurre lo contrario. Sobre la inteligencia artificial, uno de los ejes del foro, la directora del evento fue directa. “Yo no la veo tanto como una amenaza, menos en el sector gastronómico”, afirmó. Bien manejada y bien utilizada, agregó, puede “aportar demasiado”.

Consultada sobre qué le hace falta a la gastronomía colombiana para tener más peso en el mundo, Villada respondió que no cree que falte mucho. Lo que hace falta, dijo, es seguir el ejemplo de Perú y “trabajar todos por un mismo fin, no cada uno por lo suyo”, para demostrar que Colombia es un destino de turismo gastronómico. “Tenemos un talento impresionante, un producto de primera calidad”, agregó. Y ahí, según ella, es donde entra Alimentarte. Por ser una fundación con fin social, no solo busca apoyar a las viudas y los huérfanos, sino también a la gastronomía, y lo hace invitando a todos. “Todo el mundo tiene cabida en Alimentarte, todo el mundo tiene un espacio en Alimentarte”, dijo.

Las cenas del Restaurant Tour

Cuando termina el día de charlas, el foro se traslada a la mesa. El Restaurant Tour, el ciclo de cenas de Alimentarte, lo acompaña con tres cenas a cuatro manos en Medellín, en las que dos chefs cocinan juntos un mismo menú. Varios de los chefs del foro estarán también en las cenas, explicó Villada. “Van a hacer cenas increíbles, tienen invitados increíbles”, aseguró.

Miércoles 14 de octubre: Carmen Carmen Ángel, junto a Alejandro Chamorro y Pía Salazar, del restaurante Nuema de Quito (Ecuador). Miércoles 14 de octubre: Boro Jaime David Rodríguez, de Celele, junto a Manu Buffara, del restaurante Manu de Curitiba (Brasil). Jueves 15 de octubre Álvaro Clavijo, de El Chato y Selma, junto a Pedro Pena Bastos, del restaurante Broto de Lisboa (Portugal). Cada cena empieza a las 7:00 p.m., con un menú degustación de seis tiempos y maridaje, desde 300.000 pesos por persona. Las boletas se compran en Atrápalo y lo recaudado va a los programas de inversión social de la Fundación Corazón Verde.

Para asistir al foro

La puerta está abierta. “Cualquier persona se puede inscribir”, dijo Villada. No es solo para estudiantes de gastronomía o gente de la industria, sino para amantes de la gastronomía y de la buena comida, y para quienes la ven como instrumento de transformación social. Hay lugar incluso para quien simplemente quiere ir a “chismosear”. La entrada es gratuita, solo hay que inscribirse, y los cupos son limitados. “Queremos que todo el mundo vaya, es un evento gratuito, queremos que esté a reventar”, dijo. El foro será de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. los dos días, en el Teatro Mayor San José, de la Universidad Católica Luis Amigó, un auditorio que Villada describió como “superbonito”. La organización también anunció transmisión virtual. La inscripción y la programación completa están en foroalimentarte.com .

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