Las mil y una versiones de Gustavo Petro sobre los autores intelectuales del magnicidio de Miguel Uribe

Desde que se produjo el atentado -que terminó quitándole la vida al senador Miguel Uribe Turbay-, el pasado 7 de junio en Bogotá, el presidente Gustavo Petro ha lanzado diversas acusaciones contra distintos sospechosos, lo que ha terminado por confundir a la opinión pública.
El pasado 12 de agosto, durante un discurso en la Escuela de Cadetes General Santander, expresó: “He movido diplomáticamente al Gobierno de Venezuela para que golpee al ELN, y lo está golpeando. El ELN también aquí está asesinando colombianos. Y es probable, no puedo afirmarlo, que sea el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay por dinero. Será la investigación, cada vez más difícil, la que diga la verdad”.