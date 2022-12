El actor británico Henry Cavill de 39 años, no será de nuevo “Superman” en la saga dedicada al superhéroe del cómic que produce Warner Bros. Así lo anunció en su instagram oficial (@henrycavill) a través de un comunicado a pesar de que hacía poco había anunciado su regreso, impulsado por la escena poscréditos de Black Adam.

El actor aseguró que recibió la noticia tras haber hablado con los copresidentes y codirectores ejecutivos de DC Studios, James Gunn y Peter Safran, quienes dirigen esta saga: “Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran, y es una triste noticia para todos”.

El actual director de DC, James Gunn, habría sido el que tomó la decisión de cancelar el proyecto de su próxima película protagonizada por Henry Cavill. Una noticia que sorprendió al actor como a sus fanáticos.

“El cambio de guardia es algo que ocurre. Respeto eso. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas”, agregó Cavill.

“Después de todo, no regresaré como Superman. Aunque el estudio me dijo que anunciara mi regreso en octubre”, señaló el actor: “Esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida”, agregó el también protagonista de “Immortals” y “The Witcher”.