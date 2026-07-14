Murió Jordi Borja, el arquitecto “que ayudó a repensar Barcelona”

El pasado viernes 10 de julio falleció en Barcelona Jordi Borja Sebastià. Al momento de su muerte, el geógrafo, urbanista y político español tenía 85 años y una destacada carrera.

Fue reconocido en España como uno de los principales responsables de la organización de Barcelona por distritos, así como de la Carta Municipal de dicha ciudad.

Borja padecía, según el diario publico.es, de una enfermedad neurodegenerativa, “sin posibilidad alguna de mejora”.

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“Se ha dicho a menudo que Jordi Borja es el urbanista que ayudó a repensar Barcelona. Pero esta etiqueta no captura la densa trayectoria vital de un hombre que ha sido militante antifranquista, arquitecto de instituciones democráticas, teórico del urbanismo, asesor de gobiernos, educador de generaciones y, sobre todo, un ciudadano apasionado por la política y la ciudad en sus sentidos más auténticos. Su muerte, tras un notable deterioro de sus capacidades expresivas, es fruto de una decisión valiente, coherente con su trayectoria”, escribió en El País, Joan Subirats.