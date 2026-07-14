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Murió Jordi Borja, el arquitecto “que ayudó a repensar Barcelona”

El famoso sociólogo, geógrafo y urbanista de Barcelona realizó un trabajo relevante en dicha ciudad, pero además influyó en muchas generaciones de urbanistas, especialmente en Latinoamérica.

  • Jordi Borja tenía 85 años y padecía una enfermedad neurodegenerativa, según diarios españoles. FOTO Archivo Personal
    Jordi Borja tenía 85 años y padecía una enfermedad neurodegenerativa, según diarios españoles. FOTO Archivo Personal
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
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El pasado viernes 10 de julio falleció en Barcelona Jordi Borja Sebastià. Al momento de su muerte, el geógrafo, urbanista y político español tenía 85 años y una destacada carrera.

Fue reconocido en España como uno de los principales responsables de la organización de Barcelona por distritos, así como de la Carta Municipal de dicha ciudad.

Borja padecía, según el diario publico.es, de una enfermedad neurodegenerativa, “sin posibilidad alguna de mejora”.

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“Se ha dicho a menudo que Jordi Borja es el urbanista que ayudó a repensar Barcelona. Pero esta etiqueta no captura la densa trayectoria vital de un hombre que ha sido militante antifranquista, arquitecto de instituciones democráticas, teórico del urbanismo, asesor de gobiernos, educador de generaciones y, sobre todo, un ciudadano apasionado por la política y la ciudad en sus sentidos más auténticos. Su muerte, tras un notable deterioro de sus capacidades expresivas, es fruto de una decisión valiente, coherente con su trayectoria”, escribió en El País, Joan Subirats.

El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona describió en sus páginas una carrera muy completa la de Borja: “Fue director del área Gestión de la ciudad y Urbanismo de la Universitat Oberta de Catalunya. Desde la década de los sesenta estuvo vinculado al movimiento ciudadano popular de Barcelona, ocupando el cargo de responsable de Política Municipal y Movimiento Popular del PSUC. De 1980 a 1984 fue diputado al Parlamento de Cataluña y, tres años después, teniente de alcalde de Descentralización y Participación del Ayuntamiento de Barcelona”.

Destacan además su paso como docente de Sociología y Geografía urbana en la Universitat Autònoma y en la Universitat Politècnica de Catalunya, así como en universidades extranjeras como las de París, Buenos Aires, México y Nueva York. “Colaboró asimismo como consultor en las principales ciudades de Latinoamérica. Escribía regularmente en El País y La Vanguardia y recientemente publicó los libros: Urbanisme de Barcelona: llums i ombres (Edicions 62-Empúries, 2010, en castellano UOC, 2010), y La ciudad conquistada (Alianza, 2005), entre otros títulos”.

Cómo organizó Barcelona Jordi Borja

El medio publico.es detalló cómo, en Barcelona, impulsó la organización de la ciudad en distritos y defendió el replanteamiento de la ciudad metropolitana con un proyecto urbanístico integrador. “La ciudad, según él, tenía que ser un ámbito para el ejercicio auténtico de la democracia, que hiciera posibles actuaciones referidas a la pobreza, la vivienda, la ocupación, la protección social...”, escribieron.

Detallaron además que sus intervenciones en el tejido urbano deberían realizarse teniendo en cuenta la necesidad de evitar efectos perversos, como la multiplicación de los precios del suelo y de la vivienda, que acaban expulsando de las ciudades a los sectores populares”.

Borja, según El País, influyó en muchas generaciones de urbanistas y gobiernos de todo el mundo, especialmente en Latinoamérica. “Bogotá, Medellín, Buenos Aires, Quito, Ciudad de México o Montevideo son espacios donde sus ideas encontraron un terreno fértil”.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué es la organización por distritos de Barcelona y cuál fue el papel de Borja?
La organización por distritos es un modelo de descentralización administrativa que divide una ciudad en unidades territoriales más pequeñas para facilitar la gestión local y la participación ciudadana. Borja fue uno de los principales responsables de impulsar este modelo en Barcelona, además de ser uno de los arquitectos de la Carta Municipal de la ciudad, un instrumento jurídico que regula su autonomía y organización.
¿Qué influencia tuvo Jordi Borja en las ciudades de América Latina?
La influencia de Borja en América Latina fue significativa y directa. Según El País, ciudades como Bogotá, Medellín, Buenos Aires, Quito, Ciudad de México y Montevideo fueron espacios donde sus ideas encontraron terreno fértil. También trabajó como consultor en las principales ciudades de la región y fue docente en universidades de Buenos Aires y México.
¿Dónde escribía regularmente Jordi Borja y cómo se puede acceder a sus columnas?
Borja escribía con regularidad en El País y La Vanguardia, dos de los diarios de mayor circulación en España. Sus columnas y artículos pueden consultarse en los archivos digitales de ambos medios, aunque el acceso a algunos contenidos puede requerir suscripción.
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