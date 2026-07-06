Así puede participar en la Conferencia Internacional de Diversidad de Árboles Urbanos que se hará en Medellín

Expertos nacionales e internacionales, investigadores, autoridades ambientales y ciudadanos se reunirán en Medellín durante cuatro días para intercambiar experiencias y conocimientos sobre el papel de los árboles en la construcción de ciudades más saludables, seguras y sostenibles, en la Conferencia Internacional de Diversidad de Árboles Urbanos.

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El evento, uno de los encuentros más importantes del mundo sobre bosques urbanos, se realizará entre el 7 y el 10 de octubre en la ciudad que fue elegida como sede por su compromiso con la sostenibilidad y la conservación ambiental.

Esta será la sexta edición de la conferencia y hace parte de la agenda de la Climate Week Medellín, una apuesta que concentrará en la ciudad eventos de talla internacional para impulsar el intercambio y la cooperación en áreas de sostenibilidad, biodiversidad, innovación y acción climática, según anunció el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga a finales de junio.

“Este nuevo evento, que ha seleccionado a Medellín como la Capital del Árbol del Mundo, es un orgullo para nosotros, porque reconoce todo el esfuerzo que se ha hecho por parte del Distrito, la academia y organizaciones muy importantes. Todos ellos han incidido en el arbolado, en la protección y en el cuidado de los árboles como elemento distintivo del urbanismo de la ciudad y del trabajo que hacemos por la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad”, expresó la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz.

Medellín cuenta con más de 650.000 árboles y 826 especies de árboles, arbustos y palmas. Además, desde 2024 ha sembrado más de 197.000 nuevos individuos y conserva 4.300 hectáreas de bosque, al igual que protege 17 reservas naturales y siete cerros tutelares.

La programación del evento, que se realizará en el Salón Restrepo del Jardín Botánico, abordará temas como gobernanza y participación ciudadana, salud pública y cambio climático, inventario y monitoreo del arbolado urbano, así como la gestión del riesgo asociada a los árboles en las urbes, a través de paneles de expertos, presentaciones científicas, exposiciones y recorridos por algunos de los espacios verdes más representativos de la ciudad.

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La Conferencia Internacional de Diversidad de Árboles Urbanos coincide con la conmemoración de los 20 años del Comité Temático Interinstitucional de Silvicultura Urbana y Paisajismo de Medellín, organismo que desde 2006 ha realizado cerca de 440 sesiones técnicas para orientar las decisiones relacionadas con el arbolado y las zonas verdes.

Quienes deseen presentar proyectos académicos en el encuentro podrán postularlos hasta el 21 de julio, a través de www.urbantreediversity.org.