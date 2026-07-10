¿El noruego amargado? Hincha de Noruega se niega a hacer la celebración del remo vikingo: “ni siquiera si somos campeones”

La Selección de Noruega ha atraído la mirada del mundo por su juego en la cancha donde ha dejado en el camino a selecciones como Costa de Marfil y Brasil, además de haber pasado segundo en un grupo donde estaba Francia y Senegal. También, fuera de la cancha, su peculiar celebración del remo vikingo llama la atención desde las graderías. Pese a que cada vez que las cámaras captan a casi toda la hinchada nórdica haciendo este festejo, hay un aficionado que en medio de la multitud resalta porque no se une a dicha celebración. El seguidor noruego ya ha sido identificado por cadenas de su país y medios internacionales como aquel diferente que no rema junto a la “mancha vikinga”.

Identificado como Emil Aners Lapen, el aficionado fue detectado en el partido Noruega vs. Senegal por la fase de grupos. En dicha transmisión uno de los comentaristas percibió la actitud del aficionado. “Hay alguien que no quiere formar parte del juego”, mencionó el locutor de la cadena NRK, dejando en evidencia a este hincha. Ante esa peculiaridad, Emil fue entrevistado por la misma cadena local y el medio internacional Sky News quienes le preguntaron por qué, así como sus compatriotas, no hacía parte de la celebración que ya se ha hecho viral en esta Copa del Mundo. El aficionado dio justificaciones personales y basadas en lo que considera una inexactitud histórica. Lea también: ¿De dónde viene el “remo vikingo”, la mítica celebración de la Selección de Noruega que le da la vuelta al mundo? Para Anners Lappen, la celebración tiene falta de originalidad y ante estos medios sostuvo que es una imitación de lo que hicieron los aficionados de Islandia en torneos pasados, como en la Eurocopa 2016 con su famoso “tueno” o aplauso vikingo. “Cambiar un movimiento no basta para que deje de ser una mera copia de lo que ellos hicieron exactamente”, explicó. “Lo único que querían era provocar la misma reacción en la gente, y luego simplemente cambiaron el movimiento. Es lo mismo”, criticó ante Sky News sobre la afición noruega.

Lappen manifestó ante los medios mencionados que la iniciativa le parecía carente de sentido y decidió realizar una “protesta” silenciosa manteniéndose inmóvil en las gradas mientras miles a su alrededor “remaban”. “Creo que el remo fue una idea estúpida desde el principio. Nunca me ha gustado”, subrayó. “Me quedo quieto de forma ostentosa cuando la gente empieza a remar. Tengo que defender mi opinión”, expresó sobre la decisión de permanecer inmóvil. Dejando de un lado esa percepción personal, Emil, que se describió como un purista de la historia nórdica, critica que la celebración y las canciones promocionales asociadas ignoran cómo viajaban realmente los vikingos.

“Es objetivamente un error: ellos no remaron; cruzaron el Atlántico a vela”, especificó, agregando que los vikingos sí remaban río arriba pero “para cruzar el Atlántico navegaban”. “En una canción que sacaron junto con lo del remo, decían que iban a cruzar el Atlántico a remo, y eso me ha molestado”, puntualizó cuando fue entrevistado por el medio inglés. A pesar de que Noruega ha avanzado en el torneo liderada por figuras como Martin Ødegaard y Erling Haaland, Lappen asegura que ningún resultado lo hará cambiar de opinión. “Pueden ganar lo que quieran, yo no voy a remar”, concluyó.

Pese a la negativa del aficionado, la celebración del remo, que hace alusión a sus barcos, los cuales eran símbolos de poder en su cultura, se seguirá viendo en los estadios de Norteamérica siempre y cuando el combinado noruego siga avanzando. Este sábado, 11 de julio, Noruega buscará dar otro paso y avanzar a semifinales. Para eso, deberá vencer a otro campeón del mundo como Inglaterra, quien llega a esta instancia tras despachar en Ciudad de México a uno de los anfitriones de este Mundial. Siga leyendo: Desde la realeza hasta las calles de Noruega: así se festejó el paso de los vikingos a cuartos de final

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