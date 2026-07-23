“La voz es el reflejo de lo que somos”: Julieth Lozano

A Julieth Lozano muchos la conocen por su voz. La soprano bogotana ha participado en prestigiosos escenarios del mundo como el Royal Albert Hall, la Opera de la Bastille, el Palau de la Música Catalana, el Auditorio Nacional de Música en Madrid, la Opera de Cairo, entre otros. El recorrido ha sido largo, y en el camino ha obtenido grandes reconocimientos, como el premio Dame Kiri Te Kanawa en Cardiff Singer of the World 2023 y el Premio del Presidente 2018 entregado por el Rey Carlos III.
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Pero el camino que ha ido abriendo con su voz la ha llevado sobre todo hacia adentro, hacia sí misma, porque cantar es un asunto personal. A su paso por Medellín, EL COLOMBIANO habló con ella.