Cada año la Fiesta del Libro y de la Cultura convoca a miles de lectores en los espacios del Jardín Botánico de Medellín. Esta edición –dedicada a las mujeres– tiene una programación con más de tres mil eventos, muchos de ellos centrados en las obras y las vidas de las creadoras de Antioquia, Colombia y América Latina. Sin embargo, la preparación de los detalles para esta celebración de la literatura tuvo un traspié.

Le puede interesar: Las mutaciones de Narvaéz: de talentoso director a funcionario polémico

Por la falta de una póliza de responsabilidad civil extracontractual, las directivas del Jardín Botánico de Medellín han pedido que no continúe el montaje de los escenarios y de las locaciones de la Fiesta del Libro. Según una fuente que labora en el montaje, los trabajadores no pudieron avanzar en la preparación de los escenarios durante todo el cinco de septiembre. Esto, por supuesto, recorta los tiempos que se tienen para tener todo listo para la inauguración de la Fiesta, el próximo viernes ocho de septiembre.

EL COLOMBIANO confirmó esta información con las directivas del Jardín Botánico, que afirmaron que hasta no ver la póliza no darán vía libre para que continúen las obras. Además, indican que es el operador contratado por la Alcaldía de Medellín el responsable de tener al día los papeles del contrato de alquiler de las instalaciones. “Esperamos que la Alcaldía tenga un plan de contingencia para que el cronograma de trabajo no se afecte”, dijeron.

Le puede interesar: Líderes del sector cultural rajan a la Alcaldía “casi que se debe empezar de cero”

Esto, por supuesto, preocupa a los gestores culturales de Medellín. El primero el prender las alarmas de la circunstancia fue el comediante Germán Carvajal, que en su cuenta de X –antes Twitter– escribió: “el próximo viernes empieza la @FiestaLibro. El montaje está parado porque no hay póliza de la @AlcaldiadeMed vigente. ¿Alcanzaremos o armamos lectura entre amigos de los logros de esta secretaría de cultura?”.