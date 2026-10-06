Escándalo rodea al influencer ‘sin cara’ Camilo Cifuentes: una mujer embarazada y la instagramer ‘La Mijita’ implicadas

A Camilo Cifuentes, el reconocido influencer colombiano que ganó popularidad en redes por sus videos ayuda social, lo están “funando” (criticando masivamente en redes sociales) por una supuesta infidelidad a su novia, quien está embarazada de su primer hijo.
La polémica creció tanto en las últimas horas que el nombre del creador de contenido ya lidera las tendencias en Colombia, en medio de las acusaciones de los internautas, quienes lo señalan de haber traicionado a su pareja.
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La polémica que lo rodea comenzó con la organización de un partido de fútbol solidario liderado por Cifuentes en Manizales para recolectar ayudas destinadas a las víctimas del terremoto en el país. Durante las actividades del evento, se difundieron en plataformas como X e Instagram fotos y videos donde el influenciador aparecía compartiendo públicamente en Pereira con la creadora de contenido conocida como “La Mijita”.