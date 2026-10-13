En Medellín hubo más de 12 horas continuas de lluvias; este es el pronóstico del Siata hasta el viernes

Las lluvias que se prolongaron durante más de 12 horas en Medellín y otros sectores del Valle de Aburrá entre la noche del lunes y la mañana de este martes mantienen en alerta a las comunidades, especialmente después de las inundaciones y afectaciones ocasionadas por los fuertes aguaceros de los últimos días. Le recomendamos leer: Más de 2.600 ayudas a más de 380 familias: así atiende Medellín a los damnificados de La Iguaná Aunque las precipitaciones más recientes no han tenido siempre la misma intensidad, su duración también representa un factor que debe vigilarse. De acuerdo con Julián Sepúlveda, líder meteorológico del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata), las condiciones atmosféricas que han favorecido las lluvias continuarán durante buena parte de esta semana, con cambios importantes en la probabilidad de precipitaciones entre el martes 13 y el viernes 16 de octubre. El especialista explicó que el ingreso de humedad desde el océano Pacífico se mantendría, al menos, hasta el jueves 15 de octubre. La combinación de esa humedad con la energía disponible en la atmósfera puede favorecer nuevos episodios de lluvia. Por eso, aunque los pronósticos globales apuntan a un posible déficit de precipitaciones durante la segunda mitad de octubre, esto no significa que el Valle de Aburrá esté libre de aguaceros fuertes.

Pronóstico de lluvia para la semana del 12 al 16 de octubre

El pronóstico entregado por el Siata contempla cambios en las condiciones meteorológicas a lo largo de la semana. Estas son las principales previsiones para el periodo comprendido entre el lunes 12 y el viernes 16 de octubre: Martes 13: por la noche y madrugada del miércoles 14: se espera una probabilidad alta de precipitaciones. Es uno de los periodos que requieren mayor atención dentro del pronóstico. Miércoles 14: la probabilidad de lluvia disminuiría frente al periodo anterior, debido a una reducción temporal de la humedad disponible. Sin embargo, podrían presentarse precipitaciones durante la tarde y la noche. Jueves 15: las condiciones se mantendrían durante la mañana, pero la humedad comenzaría a aumentar en horas de la tarde. Por ello, la probabilidad de lluvia volvería a ser alta hacia la tarde y la noche. Viernes 16: se prevé el ingreso de una masa de aire más seca, lo que reduciría la probabilidad de precipitaciones. El Siata contempla probabilidades medias o bajas durante la jornada. También le sugerimos ver: En el barrio La Iguaná, 5.000 personas viven al lado de una bomba de tiempo Sepúlveda advirtió que el pronóstico se actualiza constantemente y que, por lo general, ofrece mayor certeza para los primeros tres días del periodo previsto. Por ello, las condiciones deben consultarse de nuevo a medida que se acerca cada jornada. La recomendación es no asumir que el viernes estará seco ni que todos los sectores tendrán el mismo comportamiento. La distribución de las lluvias en el Valle de Aburrá es variable y depende, entre otros factores, de la humedad, los vientos y la interacción de los sistemas atmosféricos con las montañas.

¿Por qué ha llovido durante tantas horas en Medellín?

Una de las particularidades de los últimos días ha sido la presencia de precipitaciones prolongadas, pero de baja intensidad. Según Sepúlveda, se trata de lluvias que pueden permanecer durante varias horas sin alcanzar la intensidad de los aguaceros extremos registrados recientemente. El meteorólogo explicó que algunas de estas precipitaciones se forman fuera del Valle de Aburrá y llegan a la región transportadas por los campos de viento. Este comportamiento se relaciona con lluvias advectadas, que pueden tener características estratiformes y extenderse durante periodos prolongados. En esos casos, la lluvia puede parecer menos amenazante porque no cae con la fuerza de una tormenta eléctrica. Sin embargo, el agua se acumula a lo largo de las horas y puede aumentar la humedad del terreno. Le recomendamos leer: ¿Por qué Medellín se está inundando tanto? Le explicamos El panorama fue diferente durante el aguacero del viernes 9 de octubre. Sepúlveda explicó que ese episodio fue catalogado por el SIATA como un evento extremo, con intensidades fuertes y muy fuertes registradas por sus estaciones. La mañana despejada y la alta radiación solar contribuyeron a proporcionar energía a la atmósfera, favoreciendo el desarrollo vertical de las nubes y la formación de precipitaciones intensas. De acuerdo con el especialista, la atmósfera no dispone de energía ilimitada para producir diariamente eventos de esa magnitud. Por eso, después de aquella jornada se presentaron lluvias más prolongadas y de menor intensidad, aunque también hubo intensificaciones localizadas por la interacción con la topografía. Igualmente, le puede interesar: Ojo: EPM mantiene cortes de agua en Medellín por bajo nivel en embalse de Piedras Blancas La diferencia es importante para comprender el riesgo: un aguacero intenso puede provocar una respuesta rápida de las quebradas, mientras que la lluvia persistente puede saturar el suelo y reducir su capacidad de absorber y retener nuevas precipitaciones. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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