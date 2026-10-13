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Colombia volverá a exportar carbón a Israel: De la Espriella levanta la prohibición de Petro

El Gobierno restableció las exportaciones de carbón térmico a Israel tras derogar las restricciones vigentes desde 2024, al considerar cambios en el contexto internacional y compromisos comerciales.

  • El Gobierno argumentó que las circunstancias internacionales que motivaron la restricción han cambiado y que es necesario revisar su proporcionalidad y proteger la actividad exportadora colombiana. Foto: Camilo Suárez y Colprensa, montaje IA
    El Gobierno argumentó que las circunstancias internacionales que motivaron la restricción han cambiado y que es necesario revisar su proporcionalidad y proteger la actividad exportadora colombiana. Foto: Camilo Suárez y Colprensa, montaje IA
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 2 horas
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El Gobierno de Abelardo de la Espriella volvió a permitir las exportaciones de carbón térmico a Israel, tras derogar las normas que prohibían estas operaciones desde agosto de 2024. La decisión quedó establecida en el Decreto 1511 de 2026, expedido por el Ministerio de Comercio.

La medida revierte la prohibición adoptada durante el gobierno de Gustavo Petro, en medio de la guerra en Gaza y de las denuncias por las consecuencias humanitarias de las operaciones militares israelíes.

El Gobierno argumentó que las circunstancias internacionales que motivaron la restricción han cambiado y que es necesario revisar su proporcionalidad, proteger la actividad exportadora colombiana y garantizar el cumplimiento de los compromisos comerciales internacionales.

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