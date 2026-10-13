Colombia volverá a exportar carbón a Israel: De la Espriella levanta la prohibición de Petro

El Gobierno de Abelardo de la Espriella volvió a permitir las exportaciones de carbón térmico a Israel, tras derogar las normas que prohibían estas operaciones desde agosto de 2024. La decisión quedó establecida en el Decreto 1511 de 2026, expedido por el Ministerio de Comercio.

La medida revierte la prohibición adoptada durante el gobierno de Gustavo Petro, en medio de la guerra en Gaza y de las denuncias por las consecuencias humanitarias de las operaciones militares israelíes.

El Gobierno argumentó que las circunstancias internacionales que motivaron la restricción han cambiado y que es necesario revisar su proporcionalidad, proteger la actividad exportadora colombiana y garantizar el cumplimiento de los compromisos comerciales internacionales.

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