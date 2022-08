Hablemos del origen de la vocación artística de Luis.

“Retocó unas pinturas de una iglesia que en el pasado mandó a construir Margarita Holguín Caro, una tía abuela nuestra que era pintora. Luis iba y la veía mucho. La iglesita se llama Santa María de los Ángeles, queda en la carrera séptima con setenta y nueve. En esa calle vivía toda la familia Holguín. Él dijo que una de las impresiones más fuertes que tuvo en su infancia fue ver a la tía Margarita completamente ciega pintando paisajes en el jardín. Él le ayudaba a mezclar colores. Con 16 años Luis retocó la pintura.

Además, Antonio y Luis dibujaban muy bien. Se la pasaban dibujando y pintando. Luis sintió que Antonio era mejor que él. Ellos tuvieron una rivalidad intelectual constante. Luis no podía permitir que Antonio, que era menor, fuera mejor que él”.

¿Cuál fue el camino de la evolución estética de Luis?

“Él estuvo muy influenciado por los ingleses y por los gringos de los años sesenta, por el pop art. Su mujer —una norteamericana, Terry Guitar, que era pintora— fue la que lo introdujo en la pintura anglosajona. Se conocieron en París en una academia de pintura y se enamoraron locamente. Él se ganó la primera bienal de Coltejer en el 68 con la obra culmen de esa época, llamada por él entre chiste y chanza ‘Mi pequeña capilla Sixtina’. Los críticos terminaron llamándola La cámara del amor. Consistía en 18 paneles gigantescos, que lo envolvían a uno. Esa era su idea: que la pintura envolviera al espectador.

En París él comenzó a soltar la mano y a hacer figuras inspiradas en las imágenes religiosas. Hizo trípticos, descendimientos. Ahí se va suavizando la imagen femenina y aparecen los hombres. Y luego eso convierte poco en una relación entre hombre y mujer en la que no se sabe si hay rechazo o búsqueda. Uno puede contar una historia viendo esos dibujos, y eso coincide con la separación de la pareja, comienzan a tener un matrimonio abierto. En ese periodo, Luis asumió su homosexualidad y se dedicó a pintar el cuerpo del hombre, porque lo consideraba lo más bello”.

El relato concluye con un desencuentro con el Banco de la República. ¿Cómo va ese asunto?

“El trato con el Banco de la República va de mal en peor. Eso empezó muy bien. Luis había mandado una exposición, que se inauguró dos días antes de su muerte y el Banco solo podía devolverle las obras a Luis. Teníamos que esperar que se hiciera la sucesión: Luis dejó un testamento en el que me dejaba todo a mí. No me entregaron los cuadros hasta que no se hizo una sucesión en París y otra en Bogotá, que certificó que los cuadros eran míos. No supe que hacer con ese montón de cuadros, no me cabían en la casa. El Banco me ofreció tenerlos en comodato. Mientras el comodato, ellos hicieron exposiciones, una gira con obra de Luis por todas las sedes del Banco y por Argentina y Uruguay. Tenían una sala preciosa en la Casa de la Moneda de solo obra de Luis. Apenas hice la donación descolgaron la sala, no volvieron a hacer ninguna gira. Empecé a defraudarme, a desilusionarme”.