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¿Por qué los jóvenes colombianos están interesados en las novelas de Tomás González?

Primero estaba el mar y La luz difícil son algunas de las novelas más conocidas del autor antioqueño.

  • Tomás González es uno de los escritores colombianos más leídos en la actualidad. Foto: Colprensa.
    Tomás González es uno de los escritores colombianos más leídos en la actualidad. Foto: Colprensa.
Colprensa
hace 2 horas
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Son 43 años los que cumple el escritor colombiano Tomás González publicando sus libros, tanto de novelas como de relatos cortos, con los que continúa cautivando nuevos lectores, por lo que la mayor parte de su obra literaria continuamente es reeditada.

Han sido 17 obras, entre ellas, once novelas, cinco libros de cuentos y uno de poesía, que están teniendo una nueva edición y se ha convertido en tendencia, en especial entre los lectores más jóvenes que están descubriendo la obra de uno de los autores colombianos más relevantes de los últimos años.

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Es el caso de Primero estaba el mar, su primera novela publicada en 1983, de la cual Philippe Lançon, de Libération, dijo: “La historia de un paraíso buscado y encontrado, y que, al igual que el infierno, no concede gracia alguna. Un relato denso y perfecto”.

Para J. y Elena, el mar es el destino, el principio y el fin. Poco se imaginan hasta qué punto se les volverá insoportable ese futuro soñado, pues cuando van en busca de una vida frente al mar, se encuentran con un lugar más indómito de lo esperado y unos habitantes a veces indescifrables, ante los que tienen que inventarse las tareas y la convivencia del día a día.

En medio de la lucha que implica hacer de las ilusiones una realidad, sus sueños se van esfumando y, tal como las olas del mar, se vuelven invisibles en la arena.

Tan exuberante y salvaje es el paisaje como profunda y oscura la tragedia que sufren los protagonistas de esta historia en la que su autor es contundente con los hechos y las palabras.

Es considerado uno de los debuts más deslumbrantes de la literatura colombiana, “una revelación. Un libro de excepcional intensidad”, escribió en su momento Nils C. Ahl en Le Monde.

Otro de los libros más buscados actualmente de autoría de Tomás González es El rey del Honka-Monka, publicado por primera vez en 1995, con cinco cuentos fulminantes sobre personajes que, empujados por la pérdida o el deseo, se desvían de su vida prevista y emprenden viajes sin regreso, narrados con la sobriedad y la belleza de Tomás González.

Se trata de un catálogo de vidas que continúan pese a todo, como la del pintor que intenta sobrevivir a su duelo, pero cae en la indigencia en un país extranjero; la del admirable profesor de colegio que se deja llevar por el deseo, así lo que venga sea la ruina; la de la mujer que se empeña en embarcarse en un viaje marino en busca de algo parecido a una resolución; la del hombre que trata de sacudirse la violencia para ganarse el derecho de volver a casa; la del negociante y bailarín de salsa incansable, víctima de su doble vida.

El lector sigue a este quinteto de protagonistas, cuento a cuento, por las agobiantes calles neoyorquinas, por el laberinto de plantas sin control de un apartamento que acoge una pasión, por las olas trepidantes del océano, por un aguacero que sucede a traición, por las sombras y luces de un árbol de níspero, y poco a poco entendemos que aquellos lugares reflejan los espíritus perdidos pero impetuosos de sus personajes.

Para muchos, este es un excelente libro de entrada a la literatura de Tomás González, con retratos magistrales de mujeres y de hombres que no solo no se dejan tragar por el alud de la tragedia, sino que se aferran con ferocidad a las conmovedoras jornadas que los reivindican.

En el año 2000 publicó una de sus novelas considerada, esencial en su proyecto literario, con La historia de Horacio, el retrato íntimo y devastador de un hombre enfrentado al deterioro, la familia y la muerte, narrado con sobriedad luminosa y humor.

La historia de Horacio es su historia y la de todo lo que lo rodea: sus dos vacas y los terneros que crecen en ellas, su mujer y sus seis niñas, un único hijo irrefrenable y malhablado, una montonera de cuñadas, su hermano escritor y su hermano comerciante, los naranjos que le dan sombra a su Volkswagen de oscuro pasado y las docenas de antigüedades cuidadosamente guardadas, algunas de ellas auténticas obras de arte y todas muy valiosas para él por el solo hecho de pertenecerle. Mientras la vida les sucede con rotundo e inevitable humor a estos personajes conmovedores, Horacio enfrenta sus últimos días.

En este relato desbordante de vitalidad, desde el principio hasta el irreversible final, son patentes el poder de la naturaleza y la fuerza de las relaciones familiares que todo lo superan.

Justo hace 15 años publicó La luz difícil, donde en 158 páginas, el autor colombiano de manera magistral habla sobre la experiencia del tiempo y reafirma el valor de la vida profundizando en el siempre difícil transitar de la muerte.

Jacobo ha decidido morir. Un accidente de tránsito lo ha dejado parapléjico y con dolores tan fuertes que le hacen la vida insoportable. David, su padre, se enfrenta a la más dura de todas las pruebas: ser testigo del proceso. Mientras Jacobo viaja a un lugar de Estados Unidos donde su muerte sea posible, David soporta en Nueva York las horas aferrándose a la esperanza de una inevitable pregunta: ¿se arrepentirá su hijo en el último minuto?

Una de sus más emotivas novelas, en la que nos recuerda que cuando la muerte es inminente, no queda más remedio que contar y reivindicar la vida.

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Dos años más tarde, aparecería en las librerías del país Temporal, en la que explora un tema tan brutal como doloroso como lo es la traición de la propia sangre.

Un padre y sus dos hijos salen a pescar un día en el que se anuncia la tormenta. Mientras en el mar la pesca abundante llena de muerte la lancha y convoca la tragedia, en la costa se ha quedado la madre, la ‘loca venteada’, perseguida por las múltiples voces que le hablan al oído casi siempre para mal, acechada por aquellos que tratan de atajarle la locura, acompañada, de vez en cuando, por alguno de los turistas que intenta aliviarle el desvarío.

Tomás González desciende en esta nueva novela a lo más profundo del ser humano, donde por lo general todo suele ser oscuridad, y sin embargo su retrato es tan compasivo y lúcido como en el resto de su obra.

En 2018 publicó Las noches todas con Esteban, quien a sus 67 años cree que ha llegado el momento de alejarse de todos y retirarse del mundo. Abandona entonces la ciudad y se instala en una vieja casa donde espera dedicar los días que le quedan a diseñar un jardín salvaje y perfecto, y a escuchar el silencio. Pero ese silencio nunca estará vacío.

El año pasado presentó Vista del abismo, donde presenta parejas avasalladas por la pasión, pero que no soportan vivir juntas. Maridos que huyen para mimetizarse con su jardín. Muertos a los que no dejan ir o no quieren irse. Gemelos enamorados de la misma mujer. Difuntas que a punta de ser mosquitas muertas terminan mandando al marido directo al suicidio. Un esposo y un amante que son cordiales entre sí a fuerza de costumbre. Ahogados, casi ahogados y matrimonios sepultados por una casa.

El extraordinario abanico de personajes de estos relatos, sobrecogedores y contundentes, pero también irónicos y cargados de humor, es una buena muestra de la infinidad de matices que Tomás González logra retratar cuando se asoma al abismo de la existencia, en donde la naturaleza, con sus destellos de gozo y sus pesares, es tan enrevesada como la vida.

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