Prepárese para FILBo 2026: con Vásquez, Mendoza y otros autores colombianos, estos son los libros más vendidos en el país

Mario Mendoza aparece dos veces en los listados de libros más vendidos del último año en Colombia. Con Vírgenes y toxicómanos en la lista anual de Planeta y La hora de los lobos entre los más vendidos del mes de abril, el escritor bogotano confirma que cada libro nuevo suyo tiene un amplio público.
Su narrativa urbana, construida durante décadas alrededor de la marginalidad, la violencia y los personajes al límite, sigue siendo una de las más sólidas del mercado local. Satanás, Scorpio City, Buda Blues y Lady Masacre son el fondo de catálogo que sostiene cada nuevo lanzamiento.