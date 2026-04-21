Prepárese para FILBo 2026: con Vásquez, Mendoza y otros autores colombianos, estos son los libros más vendidos en el país

Su narrativa urbana, construida durante décadas alrededor de la marginalidad, la violencia y los personajes al límite, sigue siendo una de las más sólidas del mercado local. Satanás , Scorpio City , Buda Blues y Lady Masacre son el fondo de catálogo que sostiene cada nuevo lanzamiento.

Mario Mendoza aparece dos veces en los listados de libros más vendidos del último año en Colombia . Con Vírgenes y toxicómanos en la lista anual de Planeta y La hora de los lobos entre los más vendidos del mes de abril, el escritor bogotano confirma que cada libro nuevo suyo tiene un amplio público.

Además, Juan Gabriel Vásquez aparece en la lista anual de Penguin Random House con Los nombres de Feliza, un libro que reconstruye el entorno personal, artístico y político de la escultora Feliza Bursztyn. El tema encaja con la trayectoria que Vásquez lleva años consolidando, el de memoria, poder, violencia y biografía, la misma línea que recorre El ruido de las cosas al caer, Las reputaciones y La forma de las ruinas.

La paisa Sara Jaramillo Klinkert aparece también en la lista mensual de Penguin con El cielo está vacío, su novela más reciente. Su presencia en ese ranking no es menor. Comparte espacio con autores de trayectoria global como Isabel Allende, Javier Cercas y Santiago Posteguillo.

Jaramillo Klinkert, autora también de Cómo maté a mi padre, construye una narrativa que trabaja el duelo, la identidad y las relaciones familiares con una voz que ha encontrado lectores más allá de Colombia.

También figura Gabriel García Márquez con Cien años de soledad, una permanencia que no necesita novedad para sostenerse. Su obra sigue llegando a nuevos lectores y funcionando como relectura para quienes ya la conocen. El amor en los tiempos del cólera, Crónica de una muerte anunciada y El coronel no tiene quien le escriba conforman un fondo de catálogo que se mueve de forma constante.

Diana Uribe aparece con Mujeres a través de la historia, lo que confirma que la no ficción y la divulgación histórica también tienen un lugar claro en el mercado.

Entre los autores internacionales más vendidos en Colombia durante el último año destacan Javier Cercas con El loco de Dios en el fin del mundo, Isabel Allende con Mi nombre es Emilia del Valle y Santiago Posteguillo con Los tres mundos, todos en la lista anual de Penguin. También aparecen Freida McFadden con La empleada, Han Kang con La vegetariana y Freddy Vega con Control, que encabeza la lista mensual de abril.

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Lo que revelan estos listados, justo en la semana de la FILBo, es un mercado más fragmentado de lo que parece. Los nombres con trayectoria siguen dominando, pero conviven con propuestas dirigidas a públicos específicos que también mueven cifras. La visibilidad en redes, las comunidades de lectores y las sagas sostenidas en el tiempo tienen un peso que ya no se puede ignorar.

La Feria Internacional del Libro de Bogotá, que arranca este martes 21 de abril y se extenderá hasta el 4 de mayo, espera más de 600.000 visitantes, superará las 2.000 actividades culturales y contará con 22 zonas de firmas, según confirmó Tatiana Rudd, gerente de proyectos de Corferias, durante la rueda de prensa de lanzamiento.