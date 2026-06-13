Petro ordena liquidar a la empresa Air-e tras el fracaso de la intervención de Superservicios

El presidente Gustavo Petro anunció este viernes la liquidación de Air-e, la empresa encargada de la distribución y comercialización de energía en la región Caribe, tras considerar que la intervención estatal no logró superar la crisis financiera y operativa de la compañía.
A través de su cuenta de X, el mandatario señaló que su propósito es integrar los activos de Air-e con otra empresa pública de la región. “Mi decisión es liquidar Air-e para lograr que sus activos configuren una empresa común con otra empresa pública caribeña”, afirmó.
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La decisión se conoce después de casi dos años de intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, proceso que buscaba estabilizar la empresa y garantizar la prestación del servicio de energía a millones de usuarios en la Costa Caribe.