¿Cuenta regresiva para el fin de la guerra? Acuerdo entre Irán y EE. UU. podría concretarse en 24 horas

Irán y Estados Unidos se encuentran cerca de concretar un memorando de entendimiento para avanzar hacia el fin del conflicto iniciado el 28 de febrero, según declaraciones de autoridades de ambos países conocidas este sábado. Pakistán, que ha ejercido como mediador entre las partes desde el alto el fuego del 8 de abril, afirmó que la firma electrónica del acuerdo podría concretarse en las próximas 24 horas. En la misma línea, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, señaló que el documento podría suscribirse de manera remota en los próximos días, mientras que desde Washington también expresaron expectativas de alcanzar un entendimiento en ese plazo. No obstante, Teherán descartó que la firma se produzca este domingo, en medio de negociaciones aún abiertas y de nuevos incidentes en el estrecho de Ormuz. Lea también: Encontraron un cadáver frente al estadio donde entrena la Selección de Irán en México “Estamos más cerca que nunca en estos momentos y esperamos que se produzca en los próximos días”, declaró Araqchí a la televisión estatal iraní. El canciller añadió que “Si se aprueba, el acuerdo se firmará de manera remota”, en referencia a una posible formalización digital del documento. Las declaraciones del ministro iraní contrastan con versiones difundidas desde Estados Unidos que apuntaban a una eventual firma presencial en una ciudad europea. Además, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, precisó que todavía no existe una fecha definitiva para la rúbrica. “Debemos esperar a conocer la fecha exacta de la firma del memorando de entendimiento; aunque no será mañana, no se puede descartar que tenga lugar en los próximos días”, señaló Bagaei, según la agencia oficial IRNA.

Irán afirmó que un memorando de entendimiento con Estados Unidos podría firmarse pronto. FOTO: Getty.

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Los puntos centrales del entendimiento

De acuerdo con la explicación ofrecida por Araqchí, el documento en discusión no representa un acuerdo definitivo entre ambas naciones, sino un marco inicial destinado a establecer las bases para poner fin a la guerra. Según lo planteado por Irán, el acuerdo estaría dividido en dos partes. La primera incluiría la liberación de activos iraníes bloqueados en el extranjero, el levantamiento del bloqueo en el estrecho de Ormuz tanto por parte de Estados Unidos como de Irán, y el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano. La segunda etapa contemplaría abordar otros asuntos pendientes entre ambas partes. Asimismo, el jefe de la diplomacia iraní indicó que su país implementaría un sistema de control en Ormuz, una vía marítima por la que transitaba alrededor del 20 % del petróleo mundial antes del inicio del conflicto. La segunda fase del proceso abordaría la cuestión nuclear, un tema que quedaría pendiente para negociaciones posteriores. Según información difundida por Estados Unidos, este asunto sería discutido en un plazo aproximado de 60 días. Araqchí sostuvo además que “Irán es el ganador de la guerra con Estados Unidos”, al considerar que Washington no logró derrotar a la República Islámica. No obstante, también advirtió que todavía existen asuntos sin resolver. En ese sentido, la televisión estatal iraní Irib informó que el canciller señaló que mientras no exista consenso sobre todas las cuestiones pendientes, no puede afirmarse que haya un principio de acuerdo consolidado.

El documento contempla liberar activos iraníes y reabrir el estrecho de Ormuz. FOTO: AFP.

Pakistán habla de avances, pero Teherán mantiene cautela

Pakistán, que ha actuado como mediador entre ambas partes desde el establecimiento de un alto el fuego el 8 de abril, sostuvo inicialmente que la firma electrónica podría concretarse en las siguientes 24 horas. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, afirmó: “Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Con la finalización probablemente en las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica del acuerdo inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana”. Sin embargo, esa previsión fue posteriormente matizada por las autoridades iraníes, que insistieron en que no existe una fecha definida para la firma del memorando. Islamabad ha impulsado contactos entre Washington y Teherán durante los últimos meses. En abril acogió conversaciones entre ambos países, aunque entonces no se logró un acuerdo para poner fin al conflicto.

Washington también prevé una firma próxima

Desde la administración estadounidense se expresó igualmente confianza en que el entendimiento pueda concretarse en los próximos días. Un alto funcionario estadounidense declaró que el documento permitiría alcanzar los “objetivos principales” del presidente Donald Trump, entre ellos la reapertura del estrecho de Ormuz y el establecimiento de bases para el desmantelamiento del programa nuclear iraní. “Esperamos firmar este acuerdo en los próximos días. No puedo darle una fecha exacta”, indicó el funcionario bajo condición de anonimato. Además, aseguró que mantiene una confianza del 85 % en que el acuerdo llegará a firmarse.

La cuestión nuclear quedaría para una segunda fase de negociaciones entre las partes. FOTO: Getty.

Persisten las tensiones en el estrecho de Ormuz