Isabel Allende es la ganadora del Premio Planeta 2026 con el libro La hora antes del Alba

Tras varias horas de suspenso, se leyó el fallo del Premio Planeta 2026. Este año el jurado decidió que habría dos finalistas. El primero fue La anoranza de Sergio Hernández Carrasco (cuyo seudónimo fue Martín Guerrero), quien recibió también un galardón como finalista y subió al escenario a hablar de su libro.

Luego se dio el nombre del ganador que ante el jurado fue presentado como Los que faltan con el seudónimo de Luz Ventura, pero en realidad se trataba de La hora antes del Alba de Isabel Allende. Ante el larguísimo aplauso del público reunido, Allende –que estaba en el recinto– subió a recibir el premio.

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“No esperaba esto ni mucho menos ver a todo el mundo de pie, qué emoción tan grande”, dijo la chilena bastante conmovida.

No saben lo que significa esto para mí; nunca me había presentado en un concurso para evitar la humillación de estar en la cola, por eso esto es muy importante para mí. Decidí correr el riesgo, un poco tarde en mi vida, porque me parecía que era un desafío casi tan peligroso como volverme a casar a los 80 años”.

Sobre el libro dijo que esta era una fecha importante porque hace 45 años escribió La casa de los Espíritus. “Desde que se escribió esa novela he recibido innumerables mensajes de lectores que quieren saber qué pasó con Alba después de la última página. Esa pregunta me ha rondado por décadas”, anotó.

“Esta novela es el cierre del universo complejo de los personajes de La casa de los espíritus, la historia de Alba, la nieta, en los años del terror, fortalecida por la maternidad, por el amor de dos hombres y la callada presencia de los espíritus de su pasado, los mismos que viven en mi casa”.

Explicó Allende que el título, La hora antes del Alba, se refiere al momento más oscuro de la noche, “cuando ya se adivina la promesa del amanecer. Y el seudónimo que escogí: Luz Ventura es un guiño a las mujeres luminosas de La casa de los espíritus”.