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Isabel Allende es la ganadora del Premio Planeta 2026 con el libro La hora antes del Alba

La autora chilena presentó la obra con el título Los que faltan, y como seudónimo el nombre de Luz Ventura.

  • Isabel Allende nunca había ganado el Premio Planeta. FOTO Colprensa
    Isabel Allende nunca había ganado el Premio Planeta. FOTO Colprensa
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

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hace 2 horas
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Tras varias horas de suspenso, se leyó el fallo del Premio Planeta 2026. Este año el jurado decidió que habría dos finalistas. El primero fue La anoranza de Sergio Hernández Carrasco (cuyo seudónimo fue Martín Guerrero), quien recibió también un galardón como finalista y subió al escenario a hablar de su libro.

Luego se dio el nombre del ganador que ante el jurado fue presentado como Los que faltan con el seudónimo de Luz Ventura, pero en realidad se trataba de La hora antes del Alba de Isabel Allende. Ante el larguísimo aplauso del público reunido, Allende –que estaba en el recinto– subió a recibir el premio.

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“No esperaba esto ni mucho menos ver a todo el mundo de pie, qué emoción tan grande”, dijo la chilena bastante conmovida.

No saben lo que significa esto para mí; nunca me había presentado en un concurso para evitar la humillación de estar en la cola, por eso esto es muy importante para mí. Decidí correr el riesgo, un poco tarde en mi vida, porque me parecía que era un desafío casi tan peligroso como volverme a casar a los 80 años”.

Sobre el libro dijo que esta era una fecha importante porque hace 45 años escribió La casa de los Espíritus. “Desde que se escribió esa novela he recibido innumerables mensajes de lectores que quieren saber qué pasó con Alba después de la última página. Esa pregunta me ha rondado por décadas”, anotó.

“Esta novela es el cierre del universo complejo de los personajes de La casa de los espíritus, la historia de Alba, la nieta, en los años del terror, fortalecida por la maternidad, por el amor de dos hombres y la callada presencia de los espíritus de su pasado, los mismos que viven en mi casa”.

Explicó Allende que el título, La hora antes del Alba, se refiere al momento más oscuro de la noche, “cuando ya se adivina la promesa del amanecer. Y el seudónimo que escogí: Luz Ventura es un guiño a las mujeres luminosas de La casa de los espíritus”.

Premio Planeta cumple 75 años.

Este año, la celebración del Premio Planeta va por partida doble. Por un lado está el festejo de la obra ganadora y, por otro, el del aniversario número 75 del galardón literario considerado como uno de los más relevantes de la literatura en español.

El reconocimiento, que se entregó por primera vez en 1952, fue creado por dos motivos: para incentivar la lectura en la España de mediados del siglo XX y también para permitir que los escritores pudieran vivir de su oficio.

“Llevamos más de 47 millones de libros vendidos. Si los dividimos por las 74 ediciones, tenemos unos 635.000 libros vendidos por año. El Planeta descubre un nuevo lector que se acerca a la librería, nuestro puente entre editores y lectores, y con un trabajo no muy bien remunerado, y quizá esa visita se repita”, dijo José Creuheras, presidente del Grupo Editorial Planeta, en un evento realizado este miércoles previo a la entrega del premio.

Aparte de crear lazos con lectores, la remuneración económica que brinda el Planeta es una de las más grandes de este tipo de reconocimientos entregados en Iberoamérica. El ganador se llevará un millón de euros –lo mismo que otorgó el recién creado Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana a la argentina Samanta Schweblin en abril–, y el finalista recibirá 200.000 euros.

Esta edición tuvo un récord de participación al recibir 1.424 manuscritos. Había nueve finalistas cuyas obras y seudónimos fueron revelados antes de la premiación.

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En 2025, el español Juan del Val recibió el cheque grande por su novela Vera, una historia de amor (una elección que causó mucha polémica por no ser una “buena” obra). La finalista fue la también española Ángela Banzas con su libro Cuando el viento hable.

En los 75 años de historia del Premio Planeta, solo un colombiano ha recibido este reconocimiento: Jesús Zárate, diplomático y escritor que obtuvo el galardón en 1972 con su novela póstuma La cárcel. Precisamente, el hecho de que la obra se publicara después de la muerte del autor llevó al premio a modificar las bases del concurso para impedir que, en el futuro, una obra póstuma pudiera recibir el galardón.

Preguntas y respuestas

¿Qué novela ganó el Premio Planeta 2026?
Isabel Allende ganó el Premio Planeta 2026 con la novela La hora antes del Alba, presentada inicialmente ante el jurado con el título Los que faltan y el seudónimo Luz Ventura.
¿De qué trata La hora antes del Alba, la novela ganadora del Premio Planeta?
La novela retoma la historia de Alba, la nieta de los protagonistas de La casa de los espíritus, durante los años del terror. Según Allende, la trama aborda la maternidad, el amor de dos hombres y la presencia de los espíritus del pasado.
¿Qué relación tiene La hora antes del Alba con La casa de los espíritus?
La hora antes del Alba continúa el universo narrativo de La casa de los espíritus y responde a la pregunta sobre el destino de Alba después del final de la novela publicada por Allende hace 45 años.
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