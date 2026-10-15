Samuel Martínez, entre los llamados a figurar en el futuro del fútbol; conozca a los mejores sub-18 a nivel mundial

El título que obtuvo la selección Colombia sub-17 el pasado 19 de abril, hizo que el precio de los jugadores que integraron este plantel que dirige Freddy Hurtado se disparó. La gran figura del equipo que jugará el Mundial de la categoría a partir del 17 de noviembre en Catar es el canterano de Atlético Nacional, Samuel Martínez.
El futbolista tulueño de 17 años fue vendido al Liverpool Football Club de Inglaterra, equipo donde brilló hace poco Luis Fernando Díaz, quien le abrió la puerta a los criollos en Anfield. El pase de Martínez a los Reds de Merseyside se cerró en una cifra mayor a un millón de dólares, aunque su valor está en un crecimiento constante.
A pesar de que aún no entrena en las instalaciones del club inglés, Samuel ya está apuntado como una de las mayores promesas del fútbol de élite de cara al futuro. Es el jugador colombiano menor de 18 años con mayor valor (1,5 millones de euros) y está en carpeta de varios clubes en caso tal de que no salga bien la aventura en Liverpool, la cual seguramente empezará con unos partidos con el sub-18 o sub-21 del Liverpool.
Además de Martínez, los jugadores menores de 18 años en la élite están teniendo ya grandes apariciones. Algunos ya son titulares en equipos de la Premier League, otros se ganaron un puesto en su equipo nacional y hay unos más que no han tenido contacto con el fútbol profesional, pero que generan una expectativa enorme por su destacado paso por las divisiones menores de los mejores clubes del planeta.