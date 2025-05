“No creo que el próximo Papa deshaga por completo lo que ha hecho Francisco”: Javier Cercas

Recupera mucho de dichos discursos donde el sacerdote no está por encima de los fieles, es uno más, una figura que guía, protege y ayuda a quienes no pueden seguir el paso en el camino de la fe. “Buena parte de los abusos sexuales dentro de la iglesia precisamente radica en el querer tener el poder sobre los demás”, continuó Cercas.

“Ningún escritor ha tenido la oportunidad de escribir un libro como este por un motivo muy sencillo, el Vaticano no se lo ofreció nunca a nadie antes. ¿Por qué me han elegido a mí entre todos los escritores del mundo? No lo sé. Un día estaba en el Salón del Libro de Torino (Italia), y una persona del Vaticano se me acerca y me habla del viaje a Mongolia, con todas las posibilidades de hablar con quien quisiera. Lo que les respondí fue: ¿ustedes no saben que soy un tipo peligroso?”, comentó Javier Cercas.

“Hay una opinión muy generalizada y comprensible que dice que el mundo está girando en una dirección contraria a las ideas y al mundo de Francisco. No sé si decir que es un giro conservador porque no creo que quepa llamar a Trump o Musk conservadores. Ellos son otra cosa, poco recomendables desde luego”.

Ahora, el camino del Vaticano no será sencillo, según Javier Cercas, para quien los cambios que promovió el Papa Francisco son muy profundos y difícilmente se les dará marcha atrás.

“No va a ser fácil volver a lo anterior. No creo que el próximo Papa deshaga por completo lo que ha hecho Francisco. Los cambios que ha imprimido este hombre a la Iglesia son profundos. No desde el punto de vista dogmático, no desde ese punto de vista no, pero son importantes. Y yo no creo que sea fácil deshacerlos”.

Hoy, ante la partida del Papa, queda demostrado el gran poder que tenía, dentro de la comunidad católica y cristiana, como entre personas de otro tipo de fe.

Según Javier Cercas, “Siempre ha tenido una idea muy clara de lo que tiene que ser la Iglesia Católica, y ha generado grandes cambios”.

Y agregó: “Tenía una idea clara de la Iglesia, que ha aplicado hasta donde ha podido. Esto hay que decirlo. El Papa puede, en teoría, tomar todas las decisiones, esto es una monarquía absoluta, pero en la práctica no es muy conveniente. Tengo la certeza de que él quería hacer cosas que finalmente no ha hecho, porque ha creído que la Iglesia no estaba preparada”.