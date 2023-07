“Tengo 29 años, soy historiadora, poeta y saxofonista. Nací en Medellín, he vivido en el barrio Belén. La poesía llegó a mi vida con la lectura de novelas y poemas y, a medida que avanzó mi formación universitaria, esa vocación se consolidó. En el terreno de la literatura uno de mis logros principales es que soy la única poeta latinoamericana que tiene un libro traducido al canarés, un idioma de la India perteneciente a Bangalore. También el año pasado estuve en la India participando en un festival de poesía. Más que todo mis poemas han sido encaminados hacia la mujer, entonces, por ejemplo, he trabajado las deidades alrededor del mundo, deidades antiguas, también he trabajado mujeres acusadas de brujería en los diferentes siglos. Igualmente, he trabajado las vidas de las mujeres que han sido ignoradas por la historia”.

“Soy de Envigado y tengo 24 años. La poesía llega a mi vida de una manera catártica. En mi infancia viví cosas difíciles, sobre las que escribí sin saber qué era la poesía. A medida que conocí en el colegio los géneros literarios me empecé a interesar mucho más por la escritura. Provengo de una familia que no es lectora, me criaron mis abuelos. Fueron mis profesores del colegios los responsables de estimular mi interés. Les agradezco a ellos. En 2018 un chico me invitó a mi primer recital de poesía. Me fue muy bien, me sentí muy bien. Desde ahí comencé a conocer personas del círculo literario. He logrado ser publicada en diferentes revistas extranjeras. También he tenido invitaciones a festivales internacionales, en México, Perú y Cuba. En el más reciente festival de La Habana fui la poeta más joven de la lista de invitados”.

Daniela Pérez