Los premios Globo de Oro hoy regresan a buscar el brillo de épocas anteriores. Tras varios años de escándalos y cuestionamientos a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) —los organizadores de estos galardones—, hoy vuelve la gala que siempre han llamado: “la antesala de los Óscar”. En 2022 no hubo estrellas en la alfombra roja ni champán en cada mesa, mucho menos prensa acreditada y tampoco gala en televisión. Este año todo regresa y también los cambios dados a la organización después de los numerosos escándalos de corrupción y comportamientos muy discutibles de los miembros de la HFPA como que los votantes de los Globos de Oro (que no superaban las 100 personas) se aprovechaban de viajes y regalos de lujo a cargo de los estudios, cadenas televisivas y plataformas de streaming. La HFPA anunció recientemente la incorporación de 103 nuevos votantes a sus filas y por primera vez llegaron al grupo de votantes “profesionales con residencia internacional que ahora representan a 62 países diferentes en todo el mundo”, aseguraron en un comunicado.

Películas y series opcionadas

La cinta Los espíritus de la isla (The Bandshees Inisherin en inglés) y que en Colombia se estrenará en febrero, es la más nominada en las categorías de cine con ocho en total. En cuanto a televisión las plataformas de streaming Netflix y HBO Max empataron con 14 nominaciones. La quinta temporada de The Crown (Netflix), la exitosa miniserie Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix) y la segunda entrega de The White Lotus (HBO) acumularon 4 candidaturas cada una, aunque la comedia Abbott Elementary (ABC) fue la producción más nominada, con 5 menciones. Esta noche sabremos quién se lleva los honores esta primera gala del año, ¿algún favorito?

Algunos nombres a destacar en la gala

La película más nominada: Los espíritus de la isla (8 en total)

La serie de comedia más nominada: Abbot Elementary (se ve por Disney+)

La serie de drama más nominada: empate entre The Crown y Dahmer, ambas de Netflix, con cuatro nominaciones

Presentador de la gala: el comediante Jerrod Carmichael

Premio de honor Cecil B. DeMille: para Eddie Murphy

El latino más nominado: Guillermo del Toro (3 por Pinocho)

La cinta latina en competencia: Argentina 1985

El latino nominado en serie: Diego Luna por Andor

La nominada más joven en series: Jenna Ortega por Merlina

Premio Carol Burnett: para el productor, guionista y director Ryan Murphy

Por ahora se sabe que la ceremonia no se verá en América Latina. Estos son algunos nominados en cine Mejor película drama

Avatar: el camino del agua

Elvis

Los Fabelman

Tár

Top Gun: Maverick

Mejor película musical o comedia

Babylon

Los espíritus de la isla

Todo en todas partes al mismo tiempo

Glass Onion: un misterio de Knives out

El triángulo de la tristeza