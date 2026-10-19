En el centro de Medellín se abrió una ludoteca gratuita donde los niños aprenden jugando

Desde el 15 de octubre, los niños de Medellín tienen un nuevo lugar para jugar en el centro de la ciudad. Comfenalco Antioquia, la caja de compensación familiar del departamento, abrió su primera ludoteca experimental en Medellín. Queda dentro de la Casa Barrientos para la Lectura Infantil, en el barrio La Candelaria. La entrada es gratuita para familias afiliadas y no afiliadas, y abre de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Una ludoteca es un espacio dedicado al juego. En una biblioteca hay libros. En una ludoteca hay juguetes, juegos y materiales didácticos para que los niños aprendan mientras se divierten. Esta fue pensada para los niños de primera infancia, es decir, de 0 a 6 años, y sus familias. Tiene más de 30 metros cuadrados y elementos para que los niños descubran, jueguen y exploren con los cinco sentidos.

Sin reserva y con una docente siempre presente

Para entrar no hay que inscribirse. “Las familias pueden llegar allí sin previa reserva, ya que es un espacio abierto al público y totalmente gratuito”, le explicó a El Colombiano María Jaqueline Trujillo, coordinadora zonal de niñez de Comfenalco Antioquia. Según Trujillo, lo mejor es que los niños vayan con un adulto responsable, que puede participar en las actividades o simplemente quedarse cerca para acompañarlos. “En la ludoteca se encuentran una gran variedad de materiales estructurados y no estructurados, que posibilitan la creación, la investigación, la experimentación y también el juego”, contó Trujillo. Los primeros están diseñados para un fin específico. Los segundos son objetos que los niños pueden usar y transformar a su manera. La propuesta junta el arte y la pedagogía para que cada actividad sea interesante y significativa para ellos. Ningún niño juega solo. “Los niños y las niñas en la ludoteca encontrarán siempre una docente que los acompañe en todo el proceso. Es una mediadora sensible y cercana que escucha y promueve el aprendizaje y el disfrute de todas las experiencias”, agregó.

Una red de 13 ludotecas en Antioquia

La nueva sede hace parte del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia, con el que Comfenalco Antioquia atiende desde hace 25 años a niños de 0 a 6 años. Una de las líneas del programa son las ludotecas experimentales. La entidad tiene 13 en las nueve subregiones del departamento, y en el último año recibieron a más de 3.250 niños. La Casa Barrientos hace parte de la Red de Bibliotecas de Comfenalco Antioquia y tiene un convenio con el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Está en la calle 51 # 45-57, al lado de la sede de Comfenalco La Playa. “Esperamos que este espacio de ciudad sea aprovechado por la comunidad en general, que lo apropien y lo vuelvan parte de sus espacios favoritos de ciudad para socializar y aprender de una forma divertida y creativa”, concluyó Trujillo.

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