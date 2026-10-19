Paris Saint-Germain vs. Barcelona, el plato fuerte de la Champions League; ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Uno de los platos fuertes que ofrece la Champions League se jugará este martes 20 de octubre a las 2:00 p.m., hora de Colombia, en el Parque de los Príncipes, la casa del Paris Saint-Germain, cuando se enfrenten el PSG y el F.C. Barcelona. Los franceses son los actuales bicampeones de la Liga de Campeones. Por su parte los catalanes son el equipo en mejor estado de forma de las 5 grandes ligas del fútbol europeo.
Los parisinos son el cuarto club más caro del mundo con una plantilla de 1,36 mil millones de euros, según la plataforma Transfermarkt. Barcelona es el equipo que lo sigue en el quinto lugar con 1,30 mil millones de euros. Quizá estos dos equipos no están en los primeros lugares en cuanto a la cifra que valora el plantel, sin embargo, su nivel de juego y los resultados los ubican como dos de los 3 mejores de Europa junto al Arsenal de Inglaterra.
Será un choque de ideas similares, pues tanto el español Luis Enrique (DT de PSG) como el alemán Hansi Flick (DT del Barcelona) tienen una forma similar de jugar. La posesión es fundamental para dominar a sus rivales, además de que los dos equipos aprovechan al máximo la velocidad de sus extremos. Por un lado están Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Kvicha Kvaratskhelia en el PSG, mientras que el Barça responde con una delantera conformada por Raphinha, Anthony Gordon y Lamine Yamal.