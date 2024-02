Martha Ortiz Gómez es la nueva directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO).

Hace poco más de un mes, el MAMBO, anunció la decisión de Claudia Hakim de retirarse de su cargo como directora del museo, tras ocho años de gestión.

Una gestión que lideró con evidente dedicación y pasión, logrando el crecimiento y la evolución de esta institución cultural icónica en el país, ya que fue bajo su batuta que el museo tuvo un aumento significativo y de calidad en su colección, pasando de 5.200 a 5.422 piezas de arte.

Sin contar con que fue ella quien “consolidó la programación de sus exposiciones, incrementó la participación comunitaria a través de la programación pública y fortaleció la editorial MAMBO con diversas publicaciones sobre las exposiciones realizadas”, comentaron en el MAMBO.

Tras su salida, la misma Claudia Hakim, anotó que fueron ocho años de grandes retos, “muchas alegrías, momentos difíciles, muchas tensiones, pero sobre todo de mucho aprendizaje, donde he comprobado que el arte y los museos son parte esencial de la vida. Siempre he pensado que los cambios son necesarios y traen resultados positivos. Estoy segura de que quien me suceda hará fortalecer y perdurar el Museo. Su legado de 60 años tiene más futuro que pasado. He cumplido de la mano de un gran equipo nuestra misión”.