Djs de Ucrania e Israel tocarán gratis en la cancha La Independencia de la Comuna 13

Miss Monique y Vini Vici, dos de los artistas internacionales que harán parte de EDC Colombia, se presentarán gratis este jueves 8 y viernes 9 de octubre en la cancha La Independencia, en la comuna 13 de Medellín. Las presentaciones hacen parte de los seteos de Medellín Music Lab y se realizarán desde las 3:00 p. m.. Serán un abrebocas a las actividades previas al festival de música electrónica que tendrá lugar el 10 y 11 de octubre en el Atanasio Girardot.

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La primera presentación será la de Miss Monique, DJ y productora ucraniana reconocida por sus sets de progressive house y melodic techno. La artista ha participado en Tomorrowland, Ultra Miami, Coachella y EDC Las Vegas. En 2025 ingresó por primera vez al Top 100 de DJ Mag.

El viernes 9 de octubre será el turno de Vini Vici, dúo israelí de psytrance que hace parte de los artistas principales de EDC Colombia. Su presentación también comenzará a las 3:00 p. m. en la cancha La Independencia, un día antes del inicio del festival en el Atanasio Girardot. Los dos eventos son gratuitos y no requieren inscripción previa, aunque tendrán aforo limitado. El ingreso será por orden de llegada.