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Djs de Ucrania e Israel tocarán gratis en la cancha La Independencia de la Comuna 13

El evento hace parte de la alianza entre la secretaría de juventud de la Alcaldía de Medellín y el Festival EDC.

  • Miss Monique estará el 8 de octubre en un seteo gratuito de Medellín Music Lab en la cancha La Independencia de la comuna San Javier. Foto: Cortesía @missmonique
    Miss Monique estará el 8 de octubre en un seteo gratuito de Medellín Music Lab en la cancha La Independencia de la comuna San Javier. Foto: Cortesía @missmonique
El Colombiano
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hace 3 horas
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Miss Monique y Vini Vici, dos de los artistas internacionales que harán parte de EDC Colombia, se presentarán gratis este jueves 8 y viernes 9 de octubre en la cancha La Independencia, en la comuna 13 de Medellín. Las presentaciones hacen parte de los seteos de Medellín Music Lab y se realizarán desde las 3:00 p. m.. Serán un abrebocas a las actividades previas al festival de música electrónica que tendrá lugar el 10 y 11 de octubre en el Atanasio Girardot.

Siga leyendo: EDC y Altavoz en Medellín este fin de semana: electrónica vs. rock, ¿a cuál va?

La primera presentación será la de Miss Monique, DJ y productora ucraniana reconocida por sus sets de progressive house y melodic techno. La artista ha participado en Tomorrowland, Ultra Miami, Coachella y EDC Las Vegas. En 2025 ingresó por primera vez al Top 100 de DJ Mag.

El viernes 9 de octubre será el turno de Vini Vici, dúo israelí de psytrance que hace parte de los artistas principales de EDC Colombia. Su presentación también comenzará a las 3:00 p. m. en la cancha La Independencia, un día antes del inicio del festival en el Atanasio Girardot. Los dos eventos son gratuitos y no requieren inscripción previa, aunque tendrán aforo limitado. El ingreso será por orden de llegada.

La programación en la comuna 13 hace parte de una alianza entre EDC Colombia y Medellín Music Lab. El segundo elemento de esa alianza consiste en la participación de 17 artistas de Medellín Music Lab en el EDC Colombia, los días 10 y 11 de octubre.

“EDC llega por primera vez a Colombia y 17 artistas de Medellín Music Lab harán parte de su programación. Esto demuestra cómo nuestros artistas están pasando de los procesos de formación a escenarios del más alto nivel, donde pueden mostrar su música ante nuevos públicos y conectarse directamente con la industria musical”, afirmó el secretario de la Juventud, Ricardo Jaramillo Vélez.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo y dónde se presentarán Miss Monique y Vini Vici gratis en Medellín?
Miss Monique se presentará el jueves 8 de octubre y Vini Vici el viernes 9 de octubre, desde las 3:00 p. m., en la cancha La Independencia de la comuna 13 de Medellín.
¿Cómo se puede ingresar a los eventos de EDC Colombia en la comuna 13?
El ingreso será por orden de llegada y no es necesario hacer una inscripción previa. La noticia no especifica si habrá algún requisito adicional para acceder.
¿Qué artistas de Medellín Music Lab participarán en EDC Colombia?
La noticia señala que 17 artistas de Medellín Music Lab participarán en la programación de EDC Colombia los días 10 y 11 de octubre, pero no especifica sus nombres.
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