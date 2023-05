Al maestro Fernando Botero lo conoció en una cena en París, donde conversaron en francés sobre arte. Ese de hecho fue el idioma que usaron para conversar de arte y de la vida cotidiana de dos esposos que duraron más de 40 años. “Fue la cosa más banal. Yo quisiera encontrar otra forma de decirlo, más divertida. Nos conocimos en una comida. Empezamos a hablar en francés porque yo no sabía ni una palabra en español, lo hablo muy mal, ahora me defiendo. Fue en París, algo muy clásico, una cena con bastante gente, una gran mesa. Yo conocía poquísimo su obra, casi nada. Conocí primero al hombre antes que al gran maestro y luego pasó bastante tiempo porque yo tenía problemas que resolver y el también. Él se divorció y yo también”, contó ella en una entrevista con EL COLOMBIANO en 2012.

Era joyera y pintora, aunque sobre todo escultora. “Como toda griega, empecé con pintura muy clásica, si bien la escultura es mucho más relevante en Grecia, más que en Italia. En realidad yo fui siempre una escultora que pintaba y no una pintora que hacía escultura. Yo traté de aprender muy bien a dibujar, recorría mucho los museos, miraba muchos libros. Traté, verdaderamente, de tener una riqueza del conocimiento de todo lo que se llama el gran arte. Después de un tiempo, cuando ya estaba más organizada y estaba en París y tuve la posibilidad de acceder a talleres, empecé con la escultura. Llevo en escultura muchos años, 20 o 25. Hubo un momento, después de que empecé con la escultura igualmente figurativa y clásica, en que tuve mucho respeto por lo que se ha hecho a lo largo del tiempo y empecé con la abstracción convencida de que da la libertad que no da la figuración. Para mi y mis convicciones del arte, la composición de los volúmenes y el espacio, la armonía entre ellos, me hizo sentir esclava de la figuración porque no me permitía esa composición, esa melodía que yo quería con los volúmenes”, explicó en la misma entrevista.