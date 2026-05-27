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La música colombiana conquista el mundo: Spotify reveló millonarias ganancias en 2025

El informe destacó el crecimiento internacional de la música hecha en Colombia y el impacto del streaming en la industria.

  • La música colombiana superó los $468.000 millones en regalías en Spotify durante 2025, según el informe Loud & Clear Colombia 2026. FOTO: Depositphoto.
    La música colombiana superó los $468.000 millones en regalías en Spotify durante 2025, según el informe Loud & Clear Colombia 2026. FOTO: Depositphoto.
  • Más del 90% de las regalías de artistas colombianos en Spotify provinieron de oyentes ubicados fuera del país. FOTO: Getty.
    Más del 90% de las regalías de artistas colombianos en Spotify provinieron de oyentes ubicados fuera del país. FOTO: Getty.
  • El crecimiento internacional de la música colombiana posiciona al país como uno de los referentes de la industria latina actual. FOTO: Esneyder Gutiérrez.
    El crecimiento internacional de la música colombiana posiciona al país como uno de los referentes de la industria latina actual. FOTO: Esneyder Gutiérrez.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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La música colombiana sigue consolidando su impacto en la industria global del entretenimiento. Durante 2025, los artistas nacionales generaron más de 468.000 millones de pesos en regalías a través de Spotify, una cifra histórica que refleja el crecimiento internacional de los sonidos hechos en el país.

Los datos fueron revelados en el informe Loud & Clear Colombia 2026, el reporte anual de Spotify sobre regalías y economía del streaming, en el que la plataforma presentó una radiografía del impacto económico y cultural que actualmente tiene la música colombiana dentro y fuera del territorio nacional.

El crecimiento ocurre en medio de un momento histórico para la industria musical del país. Según el Informe Global de Música 2026 de la IFPI, el mercado de música grabada en Colombia alcanzó los 105,2 millones de dólares en 2025, superando por primera vez la barrera de los 100 millones de dólares.

Más del 90% de las regalías de artistas colombianos en Spotify provinieron de oyentes ubicados fuera del país. FOTO: Getty.
Más del 90% de las regalías de artistas colombianos en Spotify provinieron de oyentes ubicados fuera del país. FOTO: Getty.

Además, el país registró un crecimiento del 17,9%, una cifra que supera el promedio de América Latina, región que actualmente es considerada una de las de mayor expansión musical en el mundo.

Conozca: Spotify ganó en 2025 el equivalente a casi tres reformas tributarias

Spotify destacó que el aumento de las regalías representa no solo mejores ingresos para los artistas, sino también un cambio en la manera en la que los músicos desarrollan sus carreras profesionales. Según la plataforma, el streaming ha permitido que cada vez más artistas independientes encuentren nuevas oportunidades y construyan modelos sostenibles de ingresos sin depender exclusivamente de grandes sellos discográficos.

Uno de los datos más llamativos del informe es el alcance internacional de la música colombiana. Actualmente, más del 90% de las regalías generadas por artistas colombianos en Spotify provienen de oyentes ubicados fuera del país.

El crecimiento internacional de la música colombiana posiciona al país como uno de los referentes de la industria latina actual. FOTO: Esneyder Gutiérrez.
El crecimiento internacional de la música colombiana posiciona al país como uno de los referentes de la industria latina actual. FOTO: Esneyder Gutiérrez.

La cifra confirma el posicionamiento de Colombia como una de las grandes potencias de la música latina contemporánea, impulsada por géneros urbanos, pop, música regional y propuestas alternativas que han logrado conectar con audiencias globales.

En los últimos años, artistas colombianos han fortalecido su presencia en mercados internacionales gracias al auge de las plataformas digitales, convirtiendo al país en uno de los principales exportadores de música en español.

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