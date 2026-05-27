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Hay diez procesos activos contra el presidente Petro por participación política, ¿qué tanto avanzan?

Todos cursan en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el único organismo facultado para investigar al presidente.

  • La Comisión de Acusaciones abrió varias investigaciones por presunta participación en política del presidente Gustavo Petro. FOTO: COLPRENSA.
    La Comisión de Acusaciones abrió varias investigaciones por presunta participación en política del presidente Gustavo Petro. FOTO: COLPRENSA.
El Colombiano
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hace 2 horas
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“Colombia ha tenido candidatos que querían ser presidentes filósofos como quería Platón, el griego. A mí, Macron me dijo en francés que era un presidente filósofo, creo que es una oportunidad no platónica sino real”, dijo Petro recientemente, refiriéndose también a Iván Cepeda, candidato del oficialismo.

Esa no ha sido su única participación en política. A raíz de eso, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara confirmó que, actualmente, cursan diez procesos contra el jefe de Estado por aquel motivo.

Otro de ellos está relacionado con un mensaje publicado en X por el presidente Petro el pasado domingo junto a un video del cierre de campaña de Iván Cepeda en Barranquilla.

“Vimos pueblos que se vuelven ríos gritando libertad. Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras, decía Emiliano Zapata. En una fábula famosa los ratones negros querían defenderse del gato, y se les ocurrió la idea de elegir un ratón blanco para defenderse del gato. El gato/tigre seguirá cazando ratones. Los y las libres volaremos. Viva el Caribe libertario”, escribió en X el jefe de Estado.

Lea también: La cuenta final: así fueron los cierres de campañas, ¿qué viene ahora?

Ante la comparación entre Cepeda y Gaviria, y la participación en política de Petro, Angélica Lozano escribió en tono irónico: “¿Participación en campaña presidente? No lo puedo creer”.

Mientras que, frente a la publicación del cierre de campaña de Cepeda en Barranquilla, el senador electo Andrés Forero señaló: “Petro viola la ley sin pudor alguno”.

¿Qué tanto puede avanzar la investigación contra el presidente Petro?

La apertura de una investigación preliminar contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación en política llega en el tramo final de su mandato y revive una discusión recurrente sobre la verdadera capacidad de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para producir decisiones de fondo contra un jefe de Estado en ejercicio.

La célula legislativa anunció este martes la apertura de indagaciones de oficio por las recientes declaraciones y publicaciones del mandatario relacionadas con la campaña presidencial.

En términos prácticos, el margen de avance es limitado. La Comisión puede abrir investigación preliminar, practicar pruebas, escuchar versiones y eventualmente formular una acusación ante la Cámara, pero históricamente sus procesos suelen extenderse durante años y rara vez desembocan en sanciones políticas o penales efectivas.

No es casual que el organismo cargue desde hace décadas con el apodo de “Comisión de Absoluciones”, debido al bajo número de casos que terminan prosperando contra altos dignatarios.

A eso se suma la composición política de la Comisión. Sus integrantes responden a las mayorías y minorías de la Cámara, lo que convierte cualquier investigación contra el presidente en una disputa inevitablemente atravesada por cálculos partidistas.

En el caso de Petro, el oficialismo aún conserva capacidad de influencia dentro del Congreso, mientras que sectores de oposición buscan acelerar las actuaciones antes del cierre del actual periodo presidencial.

Esa tensión interna explica por qué, incluso cuando se abren expedientes de alto impacto mediático, los procesos suelen moverse lentamente entre recusaciones, reparto de expedientes y discusiones procedimentales.

Lea también: No es la cuenta parodia: así han sido las burlas a los estudios del tren interoceánico publicados por Petro en redes

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