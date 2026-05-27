Hay diez procesos activos contra el presidente Petro por participación política, ¿qué tanto avanzan?

“Colombia ha tenido candidatos que querían ser presidentes filósofos como quería Platón, el griego. A mí, Macron me dijo en francés que era un presidente filósofo, creo que es una oportunidad no platónica sino real”, dijo Petro recientemente, refiriéndose también a Iván Cepeda, candidato del oficialismo. Esa no ha sido su única participación en política. A raíz de eso, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara confirmó que, actualmente, cursan diez procesos contra el jefe de Estado por aquel motivo.

Otro de ellos está relacionado con un mensaje publicado en X por el presidente Petro el pasado domingo junto a un video del cierre de campaña de Iván Cepeda en Barranquilla. “Vimos pueblos que se vuelven ríos gritando libertad. Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras, decía Emiliano Zapata. En una fábula famosa los ratones negros querían defenderse del gato, y se les ocurrió la idea de elegir un ratón blanco para defenderse del gato. El gato/tigre seguirá cazando ratones. Los y las libres volaremos. Viva el Caribe libertario”, escribió en X el jefe de Estado. Lea también: La cuenta final: así fueron los cierres de campañas, ¿qué viene ahora? Ante la comparación entre Cepeda y Gaviria, y la participación en política de Petro, Angélica Lozano escribió en tono irónico: “¿Participación en campaña presidente? No lo puedo creer”.

Mientras que, frente a la publicación del cierre de campaña de Cepeda en Barranquilla, el senador electo Andrés Forero señaló: “Petro viola la ley sin pudor alguno”.

¿Qué tanto puede avanzar la investigación contra el presidente Petro?