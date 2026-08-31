Autoridades de Medellín suspenden cuatro construcciones ilegales en turístico sector Piedras Blancas, en Santa Elena

Hasta uno de los pulmones verdes de Medellín, en el corregimiento Santa Elena, llegaron las autoridades locales para evidenciar, y suspender, cuatro construcciones que incumplían las normas e impactaban negativamente el ecosistema. Los operativos, liderados por la Secretaría de Gestión Territorial de Medellín, se realizaron en la Reserva Forestal Protectora del Río Nare y una zona arqueológica de la cuenca alta de la quebrada Piedras Blancas, un territorio considerado con especial valor ambiental y patrimonial.

Autoridades de Medellín investigan 85 edificaciones más en las que se identificaron posibles incumplimientos de las normas urbanísticas. Foto: Cortesía

De acuerdo con el reporte de las autoridades, además de las cuatro medidas de suspensión, en la vereda Piedras Blancas-Matasano, sector Alto de la Mora, en Santa Elena, investigan 85 edificaciones más en las que se identificaron posibles incumplimientos de las normas urbanísticas. Estas acciones están encaminadas a establecer si detrás de las construcciones y ocupaciones identificadas existen posibles procesos de loteo y venta irregular de terrenos. La Alcaldía de Medellín indicó que cada caso será revisado y documentado para establecer las condiciones en las que se realizaron las construcciones y remitir los informes a la Corregiduría de Santa Elena, encargada de adelantar las actuaciones correspondientes.

Según el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa, la zona donde se desarrollaron los operativos tiene riqueza arqueológica y fuentes hídricas que debemos cuidar. “Una construcción que avance sin cumplir las normas puede generar afectaciones sobre espacios que tienen un valor ambiental y patrimonial para toda la ciudad y la región. Por eso nuestra presencia en estos lugares busca anticiparnos, identificar a tiempo las ocupaciones irregulares y evitar que se consoliden. Estamos atentos a posibles loteos ilegales, porque detrás de una construcción puede existir una problemática mucho mayor de ocupación del territorio”, afirmó el secretario. Siga leyendo: ¿No cesan las invasiones? Van 35 obras irregulares suspendidas en el Cerro de las Tres Cruces de Medellín Alto de la Mora también tiene antecedentes de movimientos en masa. En 2021, un deslizamiento de tierra afectó varias viviendas del lugar, situación que motivó la atención de diferentes entidades. Desde años anteriores, además, se han realizado acciones de control frente a la ocupación y las construcciones en este sector. Este nuevo operativo permitió a las autoridades detectar edificaciones dentro de las franjas de protección de las quebradas La Castro, La Caneca y Juan Alberto. “Estos espacios deben mantenerse libres de construcciones para proteger los cauces, conservar sus condiciones naturales y reducir las afectaciones que puede generar la ocupación de sus alrededores”, reveló Gestión y Control Territorial. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: