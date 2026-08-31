En video | Violenta inundación en el Gran Cañón en EE. UU. deja un muerto y 15 desaparecidos

Al menos una persona murió y unas 15 permanecen desaparecidas tras una inundación repentina en el Gran Cañón, uno de los destinos turísticos más visitados de Estados Unidos, informó el domingo el Servicio de Parques Nacionales (NPS) en un comunicado. La inundación afectó el sábado 29 de agosto las zonas de Bright Angel Canyon y Phantom Ranch, lo que obligó a evacuar a decenas de personas.
El cuerpo de un hombre de 46 años fue hallado el domingo, 30 de agosto, por la tarde cerca de Crystal Rapids, a orillas del río Colorado, en el norte de Arizona, según el NPS.
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