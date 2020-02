Alejandro Fernández vuelve a cantar rancheras

“Haber regresado a mis orígenes con este disco representa muchísimo, estoy contentísimo. Fue poder volver a lo que me vio nacer en la música. Necesitaba mis raíces”.

A lejandro Fernández fue al rancho de su padre, Vicente, para mostrarle las once canciones de su nueva producción discográfica. Quería que escogiera una para cantarla juntos. No había mucho tiempo, así que Vicente escuchó las canciones y en dos días decidió: eligió Mentí, la grabó y se la entregó a su hijo.

“La primera la recibí por parte de mi compañía discográfica. Cuando les comenté que ya quería volver a la música mexicana, creo que no era lo que ellos esperaban. Yo creí que me iban a decir que por supuesto, pero los vi como con mucha duda. Sin embargo, yo sabía lo que tenía en la cabeza y se tranquilizaron al lanzar los dos primeros sencillos. Estamos felices de cómo está reaccionando la gente y se está notando la necesidad de la música mexicana, porque se siente que el publicó tenía ganas de consumir algo así”.

Al ser un Fernández, ¿siente responsabilidad?

“Siempre la he tenido, porque a pesar de que me he dedicado al pop por un tiempo, nunca dejé de cantarla. Siempre en presentaciones llevo el mariachi, salía vestido de charro, pero duré mucho tiempo sin grabarla, entonces, cuando hacíamos la fusión entre el pop y la ranchera, eran los mismos éxitos que yo cantaba, por lo que ya hacía falta refrescar el repertorio”.