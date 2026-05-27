Este es el búfalo que se salvó de ser sacrificado en Bangladés por su parecido con Donald Trump

Por supuestas razones de seguridad nacional, el Gobierno de Bangladés intervino recientemente de forma urgente para frenar el sacrificio de un búfalo albino bautizado como ‘Donald Trump’. Un hecho que durante las últimas horas le ha dado la vuelta al mundo.
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Las autoridades tomaron la insólita decisión de proteger al animal, que se ha vuelto viral en redes sociales por su asombroso parecido con el presidente estadounidense, ante el temor de que su muerte provocara graves disturbios y altercados públicos.