Tras de cotudo, con paperas: taxista mal parqueado intentó huir en contravía por el carril exclusivo del Metroplús

Huyendo en contravía y por el carril exclusivo del Metroplús en el centro de Medellín, un taxista pretendió evadir la acción de las autoridades de movilidad que le iban a imponer un comparendo por mal parqueo.

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Ante la acción temeraria del transportador, los guardas de Tránsito emprendieron la persecución, apoyados por uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, dando como resultado la aprehensión del infractor.

La Secretaría de Movilidad del Distrito informó que los hechos se presentaron el martes en la tarde.

Todo pasó como enseguida se relata: inicialmente, el taxista estaba estacionado en una zona prohibida en la avenida Oriental, a la altura de la Clínica Soma, por lo que llamó la atención de los guardas de tránsito.

Sin embargo, no presentó la documentación solicitada, como la planilla amarilla y la tarjeta de operación que se requiere para operar en este sistema de servicio público individual de pasajeros, e intentó evitar la inspección lanzando el automotor contra los agentes y emprendió la huida, como quedó registrado en las cámaras del Centro de Control de Tránsito y de la Policía.

En ese intento de fuga, la persona transitó en reversa y, posteriormente, en contravía por el carril exclusivo para los buses articulados del Metroplús, donde estuvo a punto de atropellar a un peatón, según la versión oficial.

Finalmente, el automotor fue interceptado en la diagonal 50 con la calle 49 (Colombia), con el apoyo de los uniformados de la Policía.

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En consecuencia, el taxista irresponsable fue sancionado por desacato a la autoridad, transitar en contravía, circular por el carril exclusivo de Metroplús y conducir con la licencia vencida.

Aparte de que el carro fue inmovilizado para el respectivo peritaje y por eso el conductor se vería abocado a gastos por el costo de la grúa, parqueo y otros gastos administrativos, también tendría una penalidad económica millonaria por su desafiante actitud.

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Serían casi tres millones de pesos, pues de acuerdo con la tabla legal, el desacato a la autoridad de tránsito se paga con $633.200, el transitar en contravía con $ 1’266.100, circular por carril exclusivo del Metroplús con $633.200 y conducir con licencia vencida con $337.400.