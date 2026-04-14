Festival Altavoz 2026 elige 226 bandas que audicionarán en mayo: conozca el listado completo

226 bandas de Medellín fueron seleccionadas para participar en las audiciones del Festival Internacional Altavoz 2026, tras concluir las etapas de la Convocatoria de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura de la Alcaldía.
Las agrupaciones elegidas se presentarán en vivo entre el 15 y el 18 de mayo en dos sedes: el Teatro Macondo del Parque Biblioteca Gabriel García Márquez, en la comuna Doce de Octubre, y el Teatro Comfama San Ignacio, en el centro de la ciudad. Un jurado especializado definirá allí cuáles avanzan en el proceso.