Un récord de 1.330 observadores internacionales vigilará las presidenciales en Colombia

El acompañamiento internacional a la elección presidencial del domingo 31 de mayo quedó formalmente instalado hoy por parte de las autoridades electorales colombianas, en cabeza del Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual ha coordinado la llegada de esos observadores desde enero pasado.

Durante la instalación de la Misión de Observación Internacional, el presidente del CNE, magistrado Cristian Quiroz, destacó que el domingo en total serán 1.330 observadores internacionales que vinieron de 22 países y 26 organizaciones, “es la Misión de Observación Internacional más amplia en la historia electoral del país”, destacó.

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A ellos se suman los 373.612 testigos electorales nacionales registrados por las diversas campañas, con las cuales se podrá cubrir el 98,31% de las 122.000 mesas de votación por parte de la Registraduría Nacional.

Aunque ya varios de los observadores se encuentran en el país desde hace dos semanas, la actividad estará centrada entre el 28 de mayo y el 1 de junio, días durante los cuales tendrán actividades académicas como la de este viernes, pero el domingo es el día principal cuando acompañarán las votaciones en varios puestos tanto en Bogotá como en otras ciudades del país, con el fin de verificar que se cumplirá la votación presidencial sin fraude alguno.