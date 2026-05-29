Seguridad en elecciones: la Policía desplegará 120.000 uniformados para blindar las presidenciales este domingo

La Policía Nacional desplegará 120.000 uniformados en todo el país para garantizar la seguridad y transparencia de la jornada electoral del próximo domingo, en el marco de la segunda fase del Plan Democracia 2026, anunció este viernes 29 de mayo el director de la institución, general William Rincón.
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La estrategia, estructurada en cinco líneas de acción, prioriza la protección de candidatos, la lucha contra delitos electorales, la inteligencia anticipativa, el fortalecimiento del personal y la activación del Equipo Especial Contra Delitos Electorales (Ecode), encargado de articular prevención, judicialización y respuesta inmediata frente a conductas que afecten la libre expresión del sufragio.
“Frente a esta coyuntura, hoy presentamos al país la segunda fase del Plan Democracia 2026, orientado a garantizar condiciones de seguridad y transparencia durante la jornada electoral, mediante un despliegue operacional integral soportado en capacidades de inteligencia, investigación criminal, prevención, control territorial y tecnología, en el marco de la Estrategia S2D (Seguridad, Dignidad y Democracia)”, afirmó el general Rincón.